Os signos do zodíaco que planejam as melhores vinganças

Existem alguns signos que são vingativos – como câncer, capricórnio, escorpião e peixes. No entanto, quando o assunto são aqueles que planejam as melhores vinganças, apenas três signos do zodíaco ocupam a lista.

Confira quais são:

Áries

Os arianos são os deuses da guerra e podem pensar em estratégias surpreendentes para se vingar de alguém. Ele não esquece uma falha e costuma saber exatamente onde atingir aquele que te machucou.

Virgem

O virginiano se ofende fácil e fantasia com a sua vingança de forma objetiva e rápida. São pessoas criticas e, geralmente, de sucesso, uma combinação que quase sempre atrai a inveja ou o ataque dos outros. Por isso, eles costumam “esperar” a ofensa com antecipação e sabem como agir.

LEIA TAMBÉM:

Treta: Leo Dias perde a compostura e faz ameaças a cantora Anitta

Gêmeos

O geminiano é inteligente e costuma ter estratégias para tudo na sua vida, até quando o assunto é vingança. Ele devolve as coisas de uma maneira sutil e ataca sem que muitos percebam. Só assim ele consegue se desapegar do próprio rancor e voltar a viver a sua vida.