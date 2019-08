Os signos que podem perder o interesse depois da conquista

Alguns signos do zodíaco podem adorar a fase de flerte e mostrar muito interesse em conquistar alguém, mas depois que alcançam seu objetivo, acabam perdendo o entusiasmo.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

O geminiano gosta de saber que alguém o aprecia, mas pode associar tranquilidade com monotonia e acabar perdendo o interesse pelo pretendente conquistado. Este signo gosta de estar em movimento e ser estimulado socialmente pelas mais diversas pessoas, o que faz com que ele “mude de foco” facilmente.

Leão

O leonino ama ter atenção de alguém e pode ser bastante intenso no início dos seus relacionamentos. No entanto, ele precisa ter bastante sintonia com o parceiro para não perder o interesse e não deixar que outras pessoas o impressionem. Além disso, este signo costuma se sentir inspirado ao viver alguns dramas que só a instabilidade na vida amorosa pode causar, distanciando-se de algo mais sério.

Escorpião

O escorpiano gosta da intensidade do flerte, paixão e jogos mentais que acontecem no início de um relacionamento. Portanto, este signo pode desanimar quando deixa de se sentir “desafiado” na conquista. Além disso, ele está sempre atrás de desvendar novos mistérios e se aprofundar em emoções ainda desconhecidas.

Sagitário

O sagitariano é um eterno apaixonado pelo novo, sendo estimulado pela aventura e experiências que o surpreendem. Para manter sua atenção depois da conquista, é preciso que as pessoas o instiguem intelectualmente e sensorialmente, porque eles estão constantemente mudando de foco, buscando novas perguntas, respostas e interesses.