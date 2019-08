Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O segundo fim de semana de julho chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Este fim de semana pode ser muito feliz para o seu signo. Você só tem que deixar para trás pensamentos negativos e ajudar os outros sempre que tiver uma chance para atrair boa energia.

Pare de ter medo do que os outros dizem e se entregue ao amor, muitas vezes quem sabota os relacionamentos é você mesmo. Aquário, Gêmeos e Capricórnio serão signos bastante interessantes e compatíveis com você.

Um novo negócio ou oportunidade chegará em breve e será muito positivo para a sua renda. Você terá sorte com os números 14, 55 e 90.

Use mais laranja, isso irá ajudá-lo a atrair positividade nesta nova fase que você começa com grandes mudanças em sua vida. Veja todas as roupas que você não usa mais do armário e doe-as.

Touro

Toda a luz espiritual estará do seu lado para realizar os projetos que você deixou pendentes desde o início do ano. Um amor do signo de fogo entrará em sua vida com possibilidades de ser muito recíproco e duradouro, apenas tente não sabotar o relacionamento.

Evite discussões no trabalho a todo custo, porque você irá sair perdendo. Você pode ir a uma viagem em breve. Um presente inesperado chega. Você terá sorte neste domingo com os números 08, 17 e 22.

Use as cores cinza e vermelho para atrair abundância. Você terá um fim de semana de muitas festas; tente se divertir muito, mas não exagere. Um amigo pede conselhos de trabalho e você deve apoiá-lo.

Gêmeos

Todos os problemas devem ser resolvidos da forma mais serena possível. Diante de qualquer adversidade, é sempre melhor colocar uma boa cara e ser cauteloso.

Mudanças em seu ambiente de trabalho estão chegando e você deve se armar com coragem para pedir o que precisa. Tente observar bem suas amizades e fique longe de pessoas tóxicas que só roubam sua boa energia.

Em casa você passará por problemas econômicos, mas lembre-se que são situações temporárias. Um amor vai se afastar da sua vida. Algo deve ir para o conserto. Cuidado com as traições de colegas de trabalho e não confie muito para contar seus assuntos pessoais. Você terá sorte neste sábado com os números 08, 27 e 30.

Câncer

Você entra em um estágio de transformação total e é hora de deixar para trás todos os rancores que não permitem seguir em frente. A força para fazer todas as mudanças que você precisa em sua vida com o objetivo de ser feliz chegará.

No amor você enfrentará alguns problemas e dúvidas com seu parceiro, mas não tome decisões precipitadas das quais possa se arrepender mais tarde.

Você ganha um bônus ou recebe dinheiro de uma dívida do passado. Você terá sorte neste domingo com os números 04 e 55. Use a cor branca para trazer mais energia espiritual para a sua vida.

Você estará um pouco cansado e uma visita ao médico pode ser necessária. Serão dias de energias pesadas em seu ambiente devido a problemas de fofoca, portanto, tenha discrição e compartilhe sua opinião somente quando solicitado.

Leão

Você está em seus melhores dias. É hora de se reinventar e aceitar todas as surpresas que a vida preparou.

Os leoninos solteiros receberão um amor, mas devem levar as coisas com calma e não deixar seus amigos de lado. Em questões de trabalho, você irá a reuniões de última hora para mudanças de pessoal, por isso tente dar o máximo de seu desempenho.

Você terá sorte neste sábado com os números 11 e 32. Use azul para atrair abundância. Seu signo é do elemento fogo e isso o torna muito dramático, mas é hora de mudar sua atitude e tentar estar em paz com as pessoas queridas.

Virgem

Sua força como pessoa será maximizada nos dias de hoje e que você tomará as decisões certas para avançar no local de trabalho. Mantenha a sua sorte sem demonstrar muito para nenhuma energia de inveja a atrapalhe.

Em questões de saúde, vá ao médico se sentir sintomas diferentes, especialmente nos rins. Sua vida econômica vai se curar. Não tenha medo desse amor do passado, se ele procura por você é porque ele ainda o quer.

Você faz alterações em sua casa ou compra móveis. Um animal de estimação pode fazê-lo muito bem. Um convite chega. É hora de deixar todas as experiências negativas para trás. Você terá sorte com os números 01 e 20.

Libra

Você terá sorte em jogos e pode receber dinheiro por uma dívida. É hora de tomar conta de sua vida em tudo que tem a ver com o seu relacionamento, então tente saber com quem ter esse relacionamento e deixar tudo fluir.

Seu signo sentirá compatibilidade com Áries, Câncer e Capricórnio. Uma mudança muito positiva em questões trabalhistas ocorrerá, então aproveite essa boa fase para começar um negócio ou alcançar seus objetivos no trabalho.

Pense positivo e atraia boas energias. Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 00, 12 e 43. Tente usar vermelho para atrair ainda mais sorte.

Escorpião

É hora de se reinventar de todas as maneiras e de não temer desafios. Você se sentirá muito bem em questão de amor, mas não deve voltar com pessoas do passado que não o valorizaram. Se doe a quem realmente quer amá-lo.

Um novo romance pode acontecer com alguém de Touro ou Aquário. Um problema legal será resolvido ao seu favor. É hora de estudar novamente e fazer um curso que irá ajudá-lo muito em seu futuro.

Esteja ao lado de quem precisa de você. Você terá sorte neste sábado com os números 21 e 99. Tente usar mais branco para atrair boa sorte. É preciso dormir melhor para ter uma boa produtividade e saúde.

Sagitário

É hora de retomar todos os planos pendentes e não se sentir derrotado por qualquer comentário que façam sobre você. Lembre-se que Sagitário é um signo de fogo e isso o torna impulsivo, como se quisesse sempre tudo de uma vez.

Tudo vai ir bem em sua vida pessoal e profissional. Os maus momentos ficarão para trás e você deve ter mais força em seu trabalho para ver o progresso. Você ganha um bônus ou um aumento.

O vai bater à sua porta ou um relacionamento dará um passo importante. Não perca a oportunidade de viver como casal.

Pense em possibilidades que possam ajudá-lo a crescer no futuro. Você terá sorte com os números 03, 19 e 22 e com a cor azul.

Capricórnio

Boa fase financeira. Você deve ser paciente; sua recompensa virá porque você sempre se esforça, apenas tenha cuidado com inveja e energias negativas.

Sua fase positiva e carismática pode atrair bastante ciúme por aí, por isso é importante tentar se proteger.

Boa hora para começar um negócio ou mudar de emprego, porque você vai dar o seu melhor, mas não negligencie o seu relacionamento se você ainda o ama. Lembre-se que seu signo é muito carinhoso e ama ter alguém ao seu lado.

Você muda seu visual ou sente vontade de iniciar uma coisa nova. Você terá sorte com os números 21 e 30. Tente usar mais amarelo para atrair a proteção e afastar as vibrações ruins.

Aquário

Você continuará com sorte em todos os aspectos e terá uma oportunidade de emprego ótima. Não tema um relacionamento sério, muitas vezes você acaba apenas desperdiçando energia saindo com diversas pessoas.

Você terá sorte neste domingo com os números 01, 15 e 60. Use mais vermelho para atrair boa sorte e tome cuidado com as quedas ou perdas na rua.

Este não é o momento de tomar atitudes impulsivas ou que podem fazê-lo perder. Seja cauteloso e esteja muito atento a tudo o que assina ou investe.

Peixes

Seu signo pode passar por decisões complicadas que mudarão seu destino. Não tenha medo porque sua força ajudará a superar qualquer dificuldade que surja em seu caminho.

É hora de ter mais garra no local de trabalho e começar o projeto que você deseja. No amor, você permanecerá muito estável com o seu parceiro.

Um amor do passado pode vir muito em suas lembranças ou acabar voltando para a sua vida; é hora de fechar ciclos, estar bem no presente e pensar no futuro.

É difícil para seu signo cortar definitivamente os amores do passado, mas tenha em mente que são tempos de amadurecer.

Você terá sorte com os números 02, 11 e 78. Use mais branco para que a abundância chegue até você. Uma viagem está por vir. Vá ao médico para um check-up.