Detox de abacaxi ajuda a emagrecer e elimina toxinas; confira receita rápida de fazer

Este smoothie detox pode ajudar você a limpar as toxinas do corpo, além de contribuir com a perda de peso. Ele fica pronto em menos de 5 minutos e tem um sabor ótimo

Lembre-se que esta preparação é complementar à dieta não tem valor de refeição. Consulte um nutricionista para poder atingir seu objetivo com saúde.

Ingredientes

Um xícara e meia de água

Uma xícara de abacaxi cortado (250g)

Um pepino

Um limão

12 tâmaras

Preparação: adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até atingir a textura desejada.