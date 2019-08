Uma especialista aconselha comer estes 9 alimentos para turbinar a produção de colágeno

Se você está passando dos 30 e se preocupa com o aparecimento de rugas, é melhor aumentar a ingestão de alimentos ricos em colágeno. A partir dessa idade, nosso corpo deixa de produzir essa proteína fundamental para a saúde da pele.

Segundo a doutora Laura Blanco, especialista em medicina estética e antienvelhecimento, explica que o colágeno está nas articulações, músculos, tendões e sobretudo na pele. Por isso, quando os níveis diminuem, a pele perde elasticidade e as marcas aparecem.

Além disso, as articulações sofrem com dores e os músculos perdem o tônus. De acordo com o sítio estrangeiro Nueva Mujer e a especialista, é recomendável ingerir estes alimentos para manter a produção de colágeno em alta.

Gelatina

Reprodução/ Google

“90% da gelatina é derivado de colágeno animal”, assegura a médica. Ela recomenda escolher a variedade sem sabor para potencializar os efeitos, pois esta pode fazer parte de preparações salgadas e doces.

Pé de porco, vaca, peru e galinha

“Todas as carnes destes animais fornecem colágeno, mas as patas são uma mina de ouro para quem procura o nutriente”, afirma a doutora.

Atum e salmão

São os dois peixes com a maior concentração de colágeno, ademais, aportam grandes quantias de ômega-3, que provê uma grande quantidade de benefícios mais.

Ovos

Reprodução/ Pixabay

A doutora aconselha a comer ovos porque o colágeno “está presente nas claras e gemas”. Por isso é importante utilizar tudo o que os ovos proporcionam.

Lácteos

Com moderação, contêm muita gordura em algumas situações e a quantidade de colágeno pode não ser uma boa troca.

Frutas

As amoras, morangos, tangerinas e laranja são ricas em vitamina C. Outro aliado do colágeno é o melão, riquíssimo em vitamina A.

Cenoura

Reprodução/ Pixabay

Ótima para a produção de colágeno, pois ela contém vitamina A e vitamina C em abundância, nutrientes essenciais para síntese da proteína no corpo humano.

Nozes

Amendoim, nozes e amêndoas, possuem muito colágeno, além de serem ricos em ômega 3, 6 e 9, que ajudam na produção da proteína. Cuidado com a carga calórica destes alimentos, eles devem ser ingeridos com parcimônia.