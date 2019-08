Galaxy Note10: Novo lançamento da Samsung chega em duas versões

A fabricante sul-coreana Samsung apresentou nesta quarta-feira o novo Galaxy Note10. A nova linha de smartphones premium da empresa chega com performance e recursos poderosos.

DESIGN

Dois tamanhos: Pela primeira vez, o Galaxy Note vem em dois tamanhos. O modelo mais compacto chega com um display Cinematográfico Infinito de 6,3 polegadas.

O Galaxy Note10+ apresenta a maior tela Note até agora, com Display Cinematográfico Infinito de 6,8 polegada. O display quase não tem moldura e o orifício na tela para a câmera frontal é pequeno e centralizado.

O Galaxy Note10 traz ainda Tela Dinâmica AMOLED. Com a certificação HDR10 + e o Dynamic Tone Mapping (Mapeamento Dinâmico de Tom), as fotos e os vídeos têm cores mais vivas. Confira as especificações do Galaxy Note 10:

Tela: 6,3 polegadas FHD+ (Tela AMOLED Dinâmica Infinity-O – 2280 x 1080)

Câmera traseira tripla: Ultra Wide 16 MP – Principal 12MP e Telefoto 12MP

Câmera Frontal: 10MP 2PD AF F2.2 (80°)

Memória: 8 GB de RAM com armazenamento interno de 256 GB (Somente modelo LTE) 12 GB de RAM com armazenamento interno de 256 GB (Apenas modelo 5G)

Bateria: 3.500mAh

Sistema Operacional: Android 9.0 (Pie)

Tipos de Bloqueio Biométrico: Leitor de impressão digital e reconhecimento facial

Cartão SIM:

LTE Dual SIM: um Nano SIM e um Nano SIM 5G Single SIM: um Nano SIM



PRODUTIVIDADE

O Galaxy Note10 traz novas tecnologias e recursos aprimorados. Ele vem com um novo recurso da S Pen integrada, reprojetada. Agora, os usuários podem fazer anotações, converter instantaneamente a escrita à mão para texto digital no Samsung Notes e exportar para uma variedade de formatos, incluindo documento do Microsoft Word. Também é possível personalizar as anotações diminuindo, aumentando ou mudando a cor do texto. Confira as especificações do Galaxy Note10+

Tela: 6,8 polegadas Quad HD+ (Tela AMOLED Dinâmica Infinity-O 3040 × 1440)

Câmera traseira Quad: Ultra Wide 16 MP – Principal 12MP – Telefoto 12MP e Câmera de profundidade (TOF) VGA

Câmera Frontal: Frontal: 10MP 2PD AF F2.2 (80°)

Memória: 12 GB de RAM com armazenamento interno de 256 GB 12 GB de RAM com armazenamento interno de 512 GB

Bateria: 4.300mAh

Sistema Operacional: Android 9.0 (Pie)

Tipos de Bloqueio Biométrico: Leitor de impressão digital e reconhecimento facial

Cartão SIM: LTE Dual SIM (híbrido): um Nano SIM e um Nano SIM ou um slot MicroSD (até 1TB) 5G Single SIM: um Nano SIM e um slot MicroSD (até 1TB)



Evolução da S Pen: O Note10 acrescenta a função Air Actions, que permite controlar certos aspectos do dispositivo por meio de gestos com a S Pen.

Abrindo o SDK (Software Development Kit) do Air Actions, os desenvolvedores podem criar controles personalizados que permitem aos usuários jogar ou utilizar seus aplicativos favoritos por meio de gestos.

Samsung DeX para PC3: O Galaxy Note10 amplia os recursos do Samsung DeX, tornando mais fácil para os usuários trabalhar transitando entre seu smartphone e um computador. Com uma conexão USB, os usuários podem arrastar e soltar arquivos entre dispositivos e usar seus aplicativos móveis favoritos com um mouse e um teclado, mantendo seus dados seguros em seus telefones por meio do Samsung Knox.

Link para o Windows: O Galaxy integra o link para o Windows diretamente ao Quick Panel. Com um clique, os usuários podem se conectar ao seu computador com o Windows 10.

CÂMERA

Tecnologia premium de vídeo: O Galaxy Note10 permite que os usuários gravem vídeos com qualidade profissional. O vídeo em Foco Dinâmico faz ajustes de profundidade de campo para que você possa desfocar o fundo da foto e focar no tema principal.

O Zoom-In Mic amplifica o áudio que está sendo captado e retira o ruído de fundo para ajudar a focar nos sons. E, para remover os solavancos e trepidações que normalmente borram as fotos em movimento, ele chega com um novo super otimizado.

Edição de vídeo rápida e fácil: Depois de gravar o vídeo, os usuários podem editar instantaneamente a partir do smartphone. O editor de vídeo pode ser usado com a S Pen, assim, em vez de ter que tocar o telefone para selecionar ou editar um vídeo, os usuários podem escolher o ponto exato do corte.

Gravador de tela: O Galaxy Note10 apresenta ainda o gravador de tela. "Capture facilmente o que está na tela, utilize o recurso picture-in-picture para adicionar reações e use a S Pen para fazer anotações durante a gravação para produzir um vídeo mais divertido e envolvente".

AR Doodle e Scanner 3D: Reúne recursos de ponta de realidade aumentada e 3D na câmera. Junto a uma lente ultra-ampla, isso abre opções totalmente novas para os criadores de conteúdo.

Modo noturno: O Modo noturno, agora disponível na câmera frontal, permite que os usuários tirem selfies melhores, não importando o quanto esteja escuro.

DESEMPENHO

Carregamento super-rápido: Com apenas 30 minutos de carga, o Galaxy Note10+ dura o dia todo com capacidade de carga cabeada de até 45W.

Wireless PowerShare: O Wireless PowerShare chega à série Note. Os usuários podem recarregar seu Galaxy Watch, Galaxy Buds ou outro dispositivo habilitado para Qi usando o Galaxy Note10.

Jogos: O Note10 apresenta o menor sistema de resfriamento com câmara de vapor, oferecendo desempenho ideal durante o jogo. Com o Game Booster baseado em inteligência artificial, o Galaxy otimiza o desempenho e o consumo de energia, dependendo do jogo.

E com o serviço de streaming P2P Play Galaxy Link, os usuários podem encontrar o ponto onde pararam em qualquer jogo de computador e continuar jogando no celular sem necessidade de armazenamento local.

Velocidades super-rápidas: Chega com as opções LTE e 5G. O Galaxy Note10+ 5G aproveita todo o potencial da última geração de internet móvel.

ECOSSISTEMA GALAXY

O Samsung Pay permite opções de pagamento rápidas e seguras. O Samsung Health ajuda os usuários a atingir suas metas de saúde e bem-estar com rastreamento e monitoramento.

O Samsung Knox protege os dados com soluções de segurança. A Bixby, plataforma de inteligência da Samsung, oferece suporte integrado.

Disponibilidade global: O Galaxy Note10 e o Galaxy Note10+ estarão disponíveis nos modelos Aura Glow, Branco e Preto. A Samsung não informou a data de lançamento, mas a expectativa é de que ocorra em setembro.

