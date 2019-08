Galaxy Book S: Samsung revela notebook ultrafino com conectividade 4G

A Samsung revelou nesta quarta-feira um novo dispositivo de computação da marca. Em comunicado, a empresa revelou detalhes do Galaxy Book S.

“A Samsung inaugura uma nova era de computação móvel com um dispositivo que aproveita a mobilidade e a conectividade de um smartphone e a poderosa produtividade de um computador”.

O dispositivo oferece conectividade Gigabit LTE, recursos instantâneos e um design premium, com tecnologia Windows 10 e plataforma de computação Snapdragon 8cx da Qualcomm.

Construído baseando-se no modelo do Galaxy Book2, o Book S foi projetado para oferecer uma experiência poderosa em computação. Ele tem design ultrafino e portátil, pesando apenas 0,96 kg.

Foi construído com uma estrutura de alumínio anodizado na parte superior e na base. A tela do Galaxy Book S, de 13,3 polegadas, vem com um multi-touch de 10 pontos.

Segundo empresa, ele pode alimentar até 23 horas de reprodução contínua de vídeo com apenas uma carga. O Galaxy Book S também oferece até 1 TB de armazenamento expansível.

Reprodução

Ele também inclui caixas de som estéreo Sound by AKG da Samsung. Já o Dolby Atmos traz uma experiência imersiva de áudio.

O Galaxy Book S começará a ser vendido em setembro por 999 dólares ( cerca de R$ 4 mil – cotação atual) no mercado internacional. No entanto, ainda sem previsão de chegada ao Brasil.

LEIA TAMBÉM: