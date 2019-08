Os signos do zodíaco mais versáteis no sexo

Alguns signos do zodíaco costumam ser versáteis entre quatro paredes e gostam de assumir muitos papéis.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano é independente e gosta de provar os dois lados da moeda. Por isso ele ou ela, irão curtir tanto posições que estão no comando, como também aquelas em que são dominados. Como por exemplo, mulher sentada em cima do homem vice e versa ou qualquer uma em que alguém relaxe enquanto o outro faz o trabalho.

Gêmeos

O geminiano é criativo e aberto a experimentar entre quatro paredes. Isso faz com que ele ou ela curtam o momento e se deixem levar bastante pelas preferências. Pensando nesse aspecto, as posições mais indicadas são aquelas que permitem que ambos possam tomar a iniciativa para mudar a postura ou fazer os ajustes desejados. Como por exemplo, variações de quatro, de lado ou costas.

Libra

Tanto os librianos quanto as librianas são sensuais e podem ser bastante abertos a inovar no sexo. No entanto, eles gostam de mostrar seu lado sexy e prolongas ao máximo o jogo de sedução. Por isso, posições que permitem uma maior interação nesse aspecto são as mais recomendadas, como a flor de lótus – aquela em que um parceiro senta sobre o o outro sentado.

Sagitário

O sagitariano também se adapta bastante ao parceiro, mas ele gosta sempre de colocar o seu toque experiente e selvagem na cama. Por isso, ele ouela gostam de posições mais elaboradas e aventureiras, como por exemplo as que exigem mais flexibilidade ou força.