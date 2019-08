LATAM investe em novas rotas no Brasil com foco no passageiro corporativo

A LATAM Brasil revelou nesta quinta-feira em comunicado o investimento em novas rotas domésticas com foco na demanda de passageiros corporativos.

Após analisar o mercado de forma estratégica, a companhia tomou a decisão de investir em novas ligações diretas no Brasil "para oferecer ainda mais conveniência e rapidez nos deslocamentos pelo País, sobretudo para os clientes que viajam a negócio".

Para dar início ao investimento, a LATAM acaba de abrir as vendas para o voo direto Rio de Janeiro/Santos Dumont-Salvador, que será inaugurado em 27 de outubro.

Reuters

“Santos Dumont-Salvador é somente a primeira de uma série de novos mercados que vamos anunciar muito em breve", afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

"Já somos a companhia aérea mais pontual do Brasil e agora tomamos a decisão estratégica de investir ainda mais para seguir oferecendo a melhor experiência ao cliente, sobretudo para o passageiro corporativo, que é quem sempre busca as melhores opções para se deslocar com rapidez e eficiência pelo País”.

A partir de outubro, a nova rota Rio de Janeiro/Santos Dumont-Salvador contará com três voos diários em ambos os sentidos, operados com aeronaves Airbus A319.

LEIA TAMBÉM: