Os signos do zodíaco que são os mais confusos no amor

Alguns signos do zodíaco carregam sempre a indecisão, o que faz com que eles sejam pessoas confusas – especialmente em questões amorosas.

Confira se você está nesta lista:

Leão

Apesar de ser muito leal, o leonino pode ser muito confuso no amor. Isso acontece devido ao seu hábito de achar que merece sempre mais e pode encontrar oportunidades melhores. Esse lado hesitante da sua personalidade pode acabar causando certa resistência em assumir e manter um relacionamento.

Libra

O libriano pode parecer estável em certas ocasiões, no entanto, eles são pessoas confusas e que podem fazer com o que o parceiro viva uma montanha russa de emoções. Este signo tem um grande problema com tudo aquilo que exige uma decisão concreta e é fã de “acordos” que nem sempre resolvem os problemas.

Escorpião

O escorpiano pode ter muita desconfiança e se sentir inseguro, o que pode confundir tanto ele como seus parceiros. As dúvidas sempre estão presentes no seu inconsciente e acabam sabotando diversas tentativas de relacionamento deste signo.

Sagitário

O sagitariano é muito confuso. Eles nunca sabem o que querem e tomam decisões sem pensar. Muitos deles desejam um relacionamento longo e sério, mas encontram dificuldades em se comprometer com apenas uma pessoa. Não ficar confundido ao lado deste signo é um desafio.