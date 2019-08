Conheça os heróis do novo game Trine 4; Título chega em 8 de outubro ao PS4

O game Trine 4: The Nightmare Prince chegará para PlayStation 4 (PS4) em dia 8 de outubro. No novo título, a terra de fantasia de Trine está cheia de obstáculos.

Trine: Ultimate Collection também estará disponível no mesmo dia. Confira detalhes sobre os heróis e suas habilidade:

Amadeus

"Um talentoso mago capaz de levitar objetos e materializar plataformas, caixas e bolas de aço para vencer obstáculos".

Reprodução

Conforme melhora, Amadeus também o fará, aprendendo habilidades como arremessos horizontais ou pisadas em caixas para derrotar inimigos ou resolver puzzles. O mago determinado é perfeito para resolver problemas com a cabeça, e com versatilidade para proteger sua equipe com objetos conjurados, levitar inimigos ou jogar tudo para longe

Zoya

"Uma ladra de muita habilidade que deixa suas ações falarem por si só no Trine 4: The Nightmare Prince".

A mais silenciosa dos heróis, sua mira com o arco e a mobilidade de seu gancho são indispensáveis para atravessar o mundo de Trine. Durante a aventura, os truques de Zoya apenas crescerão, com direito a flechas de gelo e fogo para atear ou congelar inimigos, uma esquiva em combate e uma Corda das Fadas que faz qualquer coisa flutuar.

O gancho de Zoya a permite criar cordas bamba para aliados e segurar objetos no lugar, enquanto suas flechas atingem objetos e inimigos distantes.

Zoya é feita para quem quer fazer um pouco de tudo — suporte, ferramentas contra obstáculos, e ataques à distância para atingir inimigos.

Pontius

"Um leal zelador que virou um cavaleiro, cuja espada e escudo o tornam um oponente poderoso em combate, útil para vencer obstáculos".

Esteja ele correndo por abóboras gigantes ou pulando em criaturas aquáticas, ele vai onde é necessário. Pode usar sua espada para desferir ataques que abrem caminho entre os inimigos, enquanto usa seu escudo para bloquear dano, refletir projéteis e criar plataformas para seus amigos.

Pontius é mais útil para resolver puzzles desta vez – ele pode criar uma cópia de seu escudo usando sua nova habilidade Dream Shield. Este bloqueio mágico reflete projéteis inimigos e objetos.

Cada herói possui suas forças e fraquezas, e será preciso usar todas as armas e ferramentas em seu arsenal para vencer os perigos do mundo de Trine.

Se fizer a jornada sozinho ou com amigos no co-op para até 4 jogadores, será preciso mudar de heróis conforme a situação.

LEIA TAMBÉM: