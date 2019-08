Google tem falha que afeta indexação de notícias

O Google está com um problema para indexar conteúdo de grandes sites e portais – o "robozinho" que encontra notícias e apresenta aos usuários não está mostrando os links mais recentes Nos testes do 'Estado', o problema afeta veículos nacionais e estrangeiros.

A falha foi detectada ainda na quarta-feira e até a publicação deste texto não havia sido solucionada. A companhia confirmou o problema logo no começo da manhã, mas não revelou totalmente as causas. "Estamos cientes dos problemas de indexação que afetaram alguns sites hoje mais cedo. faremos uma atualização quando tivermos mais informações", dizia uma mensagem no Twitter.

Um pouco depois, a empresa confirmou ter detectado um problema da ferramenta de inspeção de URL – o Google disse que esse problema já foi resolvido. A solução definitiva, porém, ainda não veio.