Free Fire World Series acontecerá em novembro no Rio de Janeiro

A nova edição do Free Fire World Series, mundial do game battle royale, acontecerá em 16 de novembro no Rio de Janeiro.

O centro de eventos Rio Centro, na capital carioca, receberá a importante competição que terá uma prêmio milionário.

A premiação total do Mundial para os jogadores será de 400 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação).

VEJA TAMBÉM: Game 'WWE 2K20' chega ao PlayStation 4 em 22 de outubro

Free Fire Pro League 3

Além do Free Fire World Series 2019, uma semana antes, o Rio Centro também será palco da grande final da Free Fire Pro League 3.

O torneio reunirá os principais jogadores do país em uma nova disputa . A final ocorre em 9 de novembro.

Reprodução

LEIA TAMBÉM: