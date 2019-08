Feng shui e cristais: como melhorar a energia da casa

No Brasil e no Ocidente a escola de Feng Shui do Chapéu Negro (também chamada de Escola Californiana ou Americana), criada pelo mestre Lin Yun, é uma das mais conhecidas. Sua principal característica é o uso do Baguá (mapa octogonal) que é posicionado sobre a planta baixa do imóvel, a partir da porta de entrada do lugar, para a localização das oito áreas da vida: trabalho, sabedoria, família, prosperidade, sucesso, relacionamentos, criatividade e amigos, além do centro que simboliza saúde e equilíbrio.

Essa escola de Feng Shui utiliza muito a observação, a percepção e a intuição e, por isso, além de indicar soluções e mudanças nos espaços internos por meio da decoração, da inclusão e/ou da exclusão de objetos e imagens, realinhamento da circulação e da disposição de móveis, sugerir cores, orientar projetos de arquitetura, também recomenda soluções de Feng Shui com plantas, objetos específicos, espelhos e cristais e pedras.

Consultoria de Feng Shui e o uso dos cristais

A análise de um imóvel por meio da consultoria de Feng Shui tem como objetivo melhorar a energia vital (chi) nos ambientes e trazer benefícios a quem vive no lugar. O profissional identifica os fluxos de energia estagnados ou acelerados do imóvel e aplica técnicas, soluções e curas que fortalecerão o chi do ambiente e de seus ocupantes, conforme suas necessidades e de acordo com as áreas do Baguá: espiritualidade, trabalho, amigos, criatividade, relacionamentos, sucesso, prosperidade, família e saúde.

Para a ativação de curas e soluções de Feng Shui existem muitos métodos diferentes que dependem muito da consultoria e de cada casa. No entanto, um dos métodos mais utilizados é uso de cristais e pedras que são muito poderosos pela energia que carregam em seu interior. Isso ocorre por terem sido gerados pela Terra. Eles contém e emanam toda essa vibração ajudando a elevar, purificar, renovar, proteger e transmutar os diferentes tipos de energias dos ambientes, melhorando o chi (energia vital).

Portanto, os cristais e as pedras são grandes aliados com grande poder de proteger o ambiente e de transformar as energias e, principalmente, transmitir as intenções dos moradores que podem ativar os cantos e cômodos da casa e os guás do Baguá, podendo ser usados como cura para determinadas situações e como ativadores e estimulantes de energias.

Cada área do Baguá tem cristais e pedras indicadas

Trabalho e Carreira

Está associado à área profissional, ao ambiente de trabalho, ao contato com o mundo exterior e com as rotinas diárias. Esse local simboliza o modo como conduzimos a vida e é aqui que descobrimos a nossa verdadeira missão ou destino.

Espiritualidade e Sabedoria

É o local do desenvolvimento do intelecto, da intuição, do autoconhecimento, da clareza mental e do autoaperfeiçoamento. Também chamado de Guá da Espiritualidade, pois é o local onde se cultiva a sua crença, valores e essência e sua alma.

Família

É o local dos laços de família desde os mais próximos até os ancestrais. A origem da família e a energia das heranças são as nossas bases (nossas raízes) e garantem força nas fases difíceis da vida.

Prosperidade e Riqueza

Está ligado à abundância e às bênçãos em todas as áreas da vida: saúde, amigos, felicidade, finanças. É o guá do dinheiro e das perspectivas financeiras. É importante ativar esse guá para atrair todos os tipos de bênçãos, para tornar-se receptivo e atrair fartura, abundância, riqueza e prosperidade.

Sucesso e Fama

A autorrealização em todos os aspectos da vida está ligado a esse local. A fama tem a ver com sua imagem no presente, sua visão de vida e sua reputação. É importante fazer a sua luz brilhar e iluminar os outros.

Relacionamento

Casamento, namoro e todas as relações mais significativas de sua vida estão presentes nesse local do imóvel. Aqui se cultiva a confiança, o romance, a sintonia e a receptividade entre o casal.

Criatividade

Nesse ambiente nascem as ideias e os projetos visionários para um futuro melhor, cheio de entusiasmo, inspiração e alegria. Também está relacionado aos filhos, a sua descendência e nos ensina a cuidar da criança que vive dentro de cada um de nós.

Amigos, benfeitores e viagens

Local das amizades e das pessoas que te ajudam (benfeitores) na terra e também são os seus guias espirituais, mentores, anjo da guarda, universo. Tem a ver com viagens, pois viajar é uma das maneiras de compreender o mundo por meio da troca de experiências.

Saúde

O símbolo desse local é o taichi que significa o equilíbrio perfeito entre yin (força feminina) e o yang (força masculina). Por isso, é no centro do ambiente que se encontra o equilíbrio de todas as forças: energias, emoções e a saúde física de seus moradores.

Cuidados na escolha dos cristais

A escolha de um cristal pode ser mais intuitiva, mais pela percepção, pela atração da energia que o cristal emana. No Feng Shui, pode haver associação com a cor de cada guá do Baguá aliado ao significado de cada cristal e pedra. É importante sentir a energia do cristal e se conectar com ele e com a sua casa.

Também pode ser escolhido de acordo com a função dos cômodos, para uso específicos, para limpeza dos ambientes, para proteção, para a amenizar as ondas das energias eletromagnéticas.

Não use muitos cristais e pedras ao mesmo tempo, pois as energias podem se misturar e você não conseguirá se conectar com todas elas. Dessa forma, as intenções não terão os efeitos desejados.

A recomendação é que se use, no máximo, três cristais e pedras. Por exemplo, em uma mesa de trabalho pode ter: uma Ametista, que fica de frente para a pessoa, ajudando-a a se conectar com ela e trabalhando a sabedoria, a lucidez e a serenidade; uma Pirita em cima dos cartões de visitas, que ajuda a trazer mais prosperidade e uma Turmalina Negra perto do computador, que ameniza as frequências eletromagnéticas do aparelho.

Cristais e pedras em casa, no local de trabalho, na bolsa, na mesa de trabalho ou na gaveta precisam de cuidados e da mesma preocupação com bagunça, ou seja, mantenha-as em ordem, organizadas e limpas. Além disso evite deixar os cristais em lugares inadequados, como em cima ou próximo de aparelhos eletrônicos, como TV, geladeira, freezer, computador, aparelhos e caixas de som. Afinal, o contato direto das pedras e cristais com os eletrônicos os carrega negativamente muito rápido. Com exceção das pedras e cristais que estão nessa posição para ficar perto dos eletrônicos e amenizar as frequências eletromagnéticas.

Co-autoria: Simone Kobayashi

Harmonize desequilíbrios energéticos que afetam o seu bem-estar.

Na consulta online, a terapeuta Simone Kobayashi usa os florais e técnicas de harmonização com cristais para identificar bloqueios físicos, emocionais ou mentais e ajuda a restaurar o seu equilíbrio.



Agende sua consulta

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]