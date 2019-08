Espaço: criaturas ‘indestrutíveis’ caíram na Lua

A Lua pode ser o novo lar de milhares de indivíduos considerados como alguns dos mais indestrutíveis do planeta Terra, os tardígrados, criaturas com menos de um milímetro de comprimento que podem sobreviver a temperaturas de 150ºC e congeladas até quase zero absoluto.

Eles estavam em estado de animação suspensa viajando em uma espaçonave israelense que se acidentou ao pousar na Lua em abril deste ano.