5 snacks saudáveis que contêm menos de 100 calorias; veja como matar a fome entre as refeições

Aquela fome no meio da manhã ou da tarde pode ser o que separa você de perder os quilinhos indesejáveis. Em vez de comer um pacote de bolacha ou um doce, que tal ingerir estes lanches saudáveis?

Pensando nisso o sítio estrangeiro Web MD desenvolveu uma lista com snacks que contêm menos de 100 calorias. Confira os 5 mais simples de preparar.

Pipoca

Pexels.com

Preparo rápido e fácil, algumas marcas entregam menos de 100 calorias em seis xícaras de pipoca. Procure as que contenham pouca gordura trans e sal.

Iogurte com sementes de girassol

Uma ótima combinação que entrega uma grande quantidade de proteína. Lembre-se que o iogurte tem que ser low-fat, moléculas de gorduras são ricas em calorias e transformaria esta preparação em um tiro no pé

Pistache

Pexels

Cerca de 20 pistaches é um bom lanche entre refeições, com boas quantidades de proteína, gordura insaturada e apenas 80 calorias. Quem sente muita fome durante a tarde ou no meio da manhã já sabe o que levar para o trabalho ou escola. Cuidado com as variedades com sal.

Picolé de banana congelada

Adicionar frutas à dieta não precisa ser uma complicação. O Web MD aconselha a espetar uma banana num palito de picolé e envolvê-la em iogurte com baixo teor de gordura antes de congelar. A banana ganha uma carga de proteína deixando-a ainda mais saudável.

Uma xícara de uvas

São ricas em água, vitamina K e contêm fibras na casca. A xícara ajuda você a manter-se hidratado e fornece antioxidantes interessantes para o corpo.