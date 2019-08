Tecnologia: Samsung apresenta novo tablet Galaxy Tab S6

A fabricante sul-coreana Samsung revelou no Brasil o novo Galaxy Tab S6. Em comunicado, a empresa divulgou detalhes do aparelho.

“Um novo tablet que permite que as pessoas criem e se conectem, desfrutem de entretenimento imersivo e cumpram suas metas onde quer que estejam”.

S Pen redesenhada

Agora, com funcionalidade de controle remoto e recursos de carregamento sem fio, a S Pen do Galaxy Tab S6 coloca ainda mais poder e controle nas mãos dos usuários.

Reprodução

Com recursos de controle remoto BLE integrados, incluindo uma função gestual chamada S Pen Air Actions, a S Pen permite fazer selfies e vídeos intuitivamente, ou controlar o conteúdo multimídia que o usuário cria mesmo quando o tablet não está nas suas mãos.

Além disso, a S Pen conta com carregamento sem fio que oferece até 10 horas de duração da bateria depois de apenas dez minutos de carga. Com apenas um clique, anotações manuscritas no Samsung Notes podem ser convertidas em texto digital e exportadas para formatos como o Microsoft Word.

Uma versão nova e aprimorada do Samsung DeX4 também está presente no Galaxy Tab S6, permitindo a transição perfeita para uma experiência de PC, de modo que o usuário possa realizar múltiplas tarefas com facilidade e otimizar sua experiência de visualização.

Com uma tecla de função DeX adicionada à nova Capa Teclado dedicada do Galaxy Tab S6, o usuário pode iniciar e fechar o DeX com apenas um toque. O teclado foi finamente ajustado para melhor funcionalidade, incluindo um suporte de S-Pen, suporte de ângulo livre, touch pad e novas teclas de função.

Tecnologia Avançada para a praticidade diária

Entre os benefícios trazidos pelo Galaxy Tab S6 está a primeira câmera dupla da Samsung com câmera Ultra-Wide em um tablet, dentro de um corpo compacto de 5,7 mm, mais leve e portátil.

A Samsung também traz o Leitor de Impressão Digital em Tela pela primeira vez para um tablet. Como parte do Ecossistema Galaxy da Samsung, o Galaxy Tab S6 se converte em um hub de experiência conectada para que possa administrar seus eletrodomésticos com o SmartThings.

Entretenimento incomparável

A novidade da Samsung chega com um display Super AMOLED de 10,5”, emparelhado com as caixas de som AKG e Dolby Atmos.

O Galaxy Tab S6 permite jogos de alta qualidade através de uma combinação de gráficos, sons, e hardware e software inteligentes. Um poderoso processador e o Game Booster com recursos de IA melhoram a experiência de jogo através da otimização de FPS, atraso de tela, tempo de carregamento e muito mais.

No Brasil, o Galaxy Tab S6 vem na cor Cinza e estará disponível nas lojas físicas e on-line a partir do final de setembro.

Com informações da Samsung

