Novo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp já está na fase final de desenvolvimento

Um novo recurso do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp já está na fase final de desenvolvimento.

Com isso, a nova função deve ser liberada muito em breve para os usuários do app, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

O modo escuro já está quase pronto para o sistema operacional iOS (cerca de 95%). Ele deve ser liberado em setembro na plataforma.

Segundo o site, apenas algumas partes do aplicativo ainda estão em branco (por exemplo, células de informações de contato do Business).

Já o modo noturno no Android ainda precisa de alterações na tela de bate-papo e em algumas seções (cerca de 75% de desenvolvimento).

Para o sistema do Google, ainda não existe data de lançamento. No entanto, os rumores sugerem que deve ocorrer ainda este ano. Confira:

