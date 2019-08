Por que a vitamina B12 é importante? 3 funções que a tornam essenciais em todas as dietas

Todos sempre escutamos o quanto é importante consumir alimentos que contêm vitaminas do complexo B, e em especial a vitamina B12. Mas, como sabemos que funções ela realmente cumpre no nosso corpo?

“A vitamina B12 é um nutriente que ajuda a manter as terminações nervosas e as hemoglobinas sadias, assim como participa da produção de DNA, o material genético das células. Ela também ajuda a prevenir um tipo de anemia chamada de megaloblástica, que causa cansaço crônico e debilidade”, explica o Escritório de Suplementos Dietéticos do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos.

A maioria das fontes de alimentos ricos em B12 está no reino animal e já falamos deles e também de possíveis sinais de deficiência da vitamina que você pode estar apresentando.

Função da Vitamina B12

No cérebro: é crucial para a função normal do órgão e do sistema nervoso como um todo. Também participa na formação de glóbulos vermelhos e ajuda a criar e regular o DNA, explica o sítio Medical News Today.

Em forma de energia: o metabolismo celular depende da vitamina B12, pois ela desempenha papel fundamental na síntese de ácidos graxos e na produção de energia.

No sangue: o corpo humano produz milhões de glóbulos vermelhos a cada minuto. Estas células não podem se multiplicar adequadamente sem a B12. A produção, então, é reduzida se os níveis da vitamina estão abaixo do necessário.

FONTE: NUEVA MUJER