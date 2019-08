Os signos que têm mais dificuldade em terminar um relacionamento ruim

Quando um relacionamento não funciona, o mais saudável é terminar. No entanto, três signos do zodíaco tendem a permanecer ao lado do parceiro mesmo quando deveriam colocar um ponto final.

Confira quais são:

Câncer

As pessoas deste signo geralmente idealizam seus relacionamentos ao máximo. Quando têm um parceiro, tentam dar o melhor de si para que tudo seja perfeito e são perseverantes neste objetivo.

O canceriano acredita que sempre pode mudar as coisas e por isso insiste em relacionamentos falidos. No entanto, quando consegue retomar a segurança e o amor por si mesmo, ele tende a terminar de uma vez por todas.

Aquário

Os aquarianos são os signos mais criativos e fortes do zodíaco. Difíceis de conquistar, quando entram em um relacionamento sério é porque realmente nutrem sentimentos profundos pelo o outro.

Eles possuem muita dificuldade de desapegar quando estão envolvidos de verdade, pois isso não costuma acontecer muitas vezes na sua vida. Geralmente, consegue colocar um ponto final na situação quando sente que seus valores estão sendo abalados.

Sagitário

Quando os sagitarianos se apaixonam, perdem a cabeça completamente. Também não se envolvem de maneira séria facilmente e, quando isso finalmente acontece, podem se concentrar 100% em seu parceiro.

Seu apego pode chegar a apagar um pouco a sua personalidade aventureira e radiante. Conseguem dar um basta neste tipo de relação quando percebem que estão perdendo a sua essência e ficando estagnados na vida.