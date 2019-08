Os signos que podem deixar de falar com alguém por medo de incomodar

Por mais que sintam vontade de puxar assunto ou procurar alguém para conversar, alguns signos do zodíaco podem deixar de fazer isso por puro medo de incomodar o outro.

Confira se você está na lista:

Escorpião

O escorpiano deseja que as pessoas tenham bastante respeito pelos seus sentimentos, por isso odeia sentir que está forçando alguém a ouvi-lo ou sendo inconveniente. Por mais que muitos deste signo tenham atitudes baseadas em “nada a perder” e sejam bastante curiosos, ele nem sempre puxa assunto sem ter certeza de que é um bom momento.

Capricórnio

Mais reservado, o capricorniano não gosta de parecer inconveniente com pessoas que não conhece. Além disso, ele nem sempre é a melhor pessoa para manter diálogos e pode se sentir inseguro só de pensar que será cortado ou não correspondido da mesma maneira. Tudo isso pode fazer que ele prefira guardar silêncio mesmo quando gostaria de iniciar o diálogo com alguém.

Câncer

O canceriano gosta de causar uma boa impressão e nem sempre se sente seguro o suficiente para dar o primeiro passo, pois se frustra bastante quando não é reciproco. Por isso, ele pode adiar a conversa com alguém se achar que estará incomodando ou será rejeitado. Este signo começa a agir ainda mais desta forma quando já tomou iniciativas e as coisas não saíram como o planejado.

Aquário

O aquariano pode travar especialmente quando o assunto que deseja tratar com o outro são sentimentos ou emoções que podem deixá-lo vulnerável. Este signo pode não estar muito acostumado a compartilhar o que sente e, mais do que insegurança, ele não gosta de parecer piegas ou insistente, pensando sempre que pode estar incomodando alguém com esse tipo de conversa.