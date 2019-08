Modo Criativo: novo bug no game Fortnite prejudica jogadores nesta quarta-feira

Um novo bug no game Fortnite prejudica os jogadores do título nesta quarta-feira. O problema afeta o Modo Criativo do popular jogo.

A desenvolvedora Epic Games compartilhou informações nas redes sociais. No Twitter, ela divulgou alguns detalhes para os jogadores.

Ainda segundo a empresa, a equipe técnica já trabalha no caso e busca uma solução rápida para o assunto.

“Estamos investigando problemas com as Ilhas em Destaque do Modo Criativo. Os manteremos informados conforme tivermos novas informações”. Confira:

