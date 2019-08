Iyengar Yoga ajuda aquecer o corpo no inverno

Fazer exercícios físicos no frio pode aumentar o grau de contração e o enrijecimento do nosso corpo. O Iyengar Yoga é um ótimo exercício para aquecer o corpo e diminuir o enrijecimento – e não apenas no inverno! Quem pratica exercícios pelas manhãs pode sentir ainda mais o peso do inverno, mesmo tendo passado por boas horas de sono. Isso acontece até mesmo com quem vive nas regiões mais tropicais do Brasil.

Uma boa maneira de começar o dia é ingerir água morna pura pela manhã (ou com a adição das famosas gotas de limão) ou mesmo chás com elementos termogênicos (gengibre, canela etc), porque são balsâmicos e confortantes para o trato digestivo, e praticar Iyengar Yoga.

Iyengar Yoga: perfeito para as manhãs de inverno

Para praticar o Iyengar Yoga providencie o básico: encontre um lugar livre de correntes frias de ar e use roupas apropriadas.

Lance mão de algumas posturas básicas protetoras para a sua coluna:

Adho mukha virasana (com os joelhos separados)

Adho mukha vajrasana (mesma posição acima, mas com os joelhos unidos)

Adho mukha swastikasana

Esses são asanas simples que darão um radar para que você observe qual o estado da coluna de forma global. A cada mudança de posição das suas pernas existe uma sessão diferente da coluna sendo acessada.

Durante essa prática preliminar é de suma importância que você integre uma observação de si sem se criticar, sem se culpabilizar, sem querer mudar aquilo que observa, sem analisar, sem identificar e fazer uma observação precisa com todos os sentidos. Isso deve ser feito durante as posturas citadas pois o fator “frio” muitas vezes vem acompanhado de uma camada de tensão de memória corporal que não expressa a realidade do momento sentido no corpo.

Após esse período cada pessoa deve estar mais “dentro de si mesmo”.

Exercício de respiração para começar bem o dia

No próximo passo, sente-se com a coluna ereta em apoio condizente com o seu grau de flexibilidade e prepare-se para Kapalabhati – um exercício de respiração que ajuda na limpeza das narinas, vias respiratórias e pulmões. Nesse período, você ficará exclusivamente e fortemente focado na sua expiração e expulsão do ar. Caso a sua coluna seja mais frágil ou instável sente-se contra uma parede ou “quina de parede”.

Você estará com o seu queixo no alto do peito, provisionando que o peito não colapse, que a garganta não trave e que a sétima cervical permaneça para dentro do corpo e para baixo. A partir desse estado, deixe o ar sair totalmente inspire normalmente. Ao expirar, expulse o ar dos pulmões de uma vez única e de forma focada.

Espere o ar voltar a preencher os pulmões e repita a expulsão. Faça ciclos de 5 a 8 vezes sem parar e depois intercale com respirações normais.

Ao terminar, faça um savasana (deite-se no solo) para remoção de ruídos residuais no corpo e na mente.