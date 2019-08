As imagens sensacionais capturadas desde o espaço por astronautas da NASA

Novas imagens sensacionais foram capturadas desde o espaço por astronautas da Agência Espacial Americana (NASA).

A fotos, divulgadas pela instituição nesta quarta-feira (07), foram tiradas por tripulantes da Estação Espacial Internacional.

O laboratório em orbita começou a ser construído em 1998. Ele viaja a uma velocidade média de 27 700 km/h.

As novas imagens foram compartilhadas no Twitter. Confira os arquivos divulgados pela agência americana:

We haven’t seen a photo of our home planet that we didn’t like! 😍 While living and working 250 miles above Earth, crew members aboard the @Space_Station captured these mesmerizing images of the place we call home. Take a look at more images like this: https://t.co/JSjCdK5H0Q pic.twitter.com/SSNJMn1Avh

— NASA (@NASA) August 6, 2019