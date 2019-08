Como a lua em escorpião afetará a vida de cada signo do zodíaco

A lua acaba de iniciar a fase crescente em Escorpião, um signo profundo, mas de intensidade excessiva que pode atrair muitos conflitos.

Confira como cada signo do zodíaco será afetado:

Áries

A lua em Escorpião pode trazer sentimentos intensos, que precisam ser compreendidos e analisados de coração aberto. O conselho é não agir de forma impulsiva e se inspirara a ampliar os horizontes da mente para gerar uma transformação emocional necessária.

Touro

Este trânsito atrai um ar misterioso carregado daquela sensação de que “tudo pode acontecer”. Aproveite este momento para o romance e formação de conexões emocionais, evitando a teimosia e não se deixando cair na melancolia.

Gêmeos

É possível que esta fase faça sua criatividade fluir de uma maneira muito interessante e que não deve ser ignorada, mas sim usada ao seu favor o máximo possível. Não tenha medo de se expressar!

Câncer

Além de um despertar importante da intuição ou espiritualidade, este trânsito pode contribuir para que relacionamentos em geral, mas especialmente os amorosos e sexuais, comecem a fluir com mais facilidade.

Leão

A Lua em Escorpião atrairá mudanças, especialmente em sua vida familiar e lar. Os leoninos sentirão o ímpeto de renascer e esta é uma boa hora para criar novos objetivos.

Virgem

A sensação de passado, presente e futuro conectados pode surgir de forma intensa. É um momento de cautela e de se preparar para a chegada das respostas importantes que serão reveladas.

Libra

Nesta fase as finanças e carreira podem entrar em foco ou preocupar. Este é um bom momento para pensar em crescimento e refletir sobre as mudanças que o ajudariam a evoluir em tudo o que você deseja.

Escorpião

A conexão com seus sentimentos e emoções será intensa, podendo culminar em grandes mudanças e alterações de planos. Evite tensões, conflitos e brigas que não levarão a lugar algum.

Sagitário

Este pode ser um momento de sensibilidade, levado com esperança ou certa introspecção. Não desperdice sua energia com qualquer coisa e escolha bem suas batalhas.

Capricórnio

Você pode sentir-se mais sensibilizado e emoções reprimidas podem vir à tona. Para quem está em um momento complicado, a dica é buscar a calma e meditação. É bom momento para conectar com amigos e pessoas queridas.

Aquário

É hora de pensar três vezes antes de se meter em qualquer conflito e dar uma atenção especial ao trabalho e carreira. Deixe sua criatividade fluir e aceite algumas mudanças.

Peixes

Uma nova perspectiva se abre com a chegada da lua em Escorpião e precisa ser aproveitada de forma positiva. Isso será essencial para lidar com as novas oportunidades que estão sendo atraídas para ao seu caminho.