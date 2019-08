Tecnologia: Samsung acaba de lançar o novo Galaxy Note 10

A Samsung lançou nesta quarta-feira o novo Galaxy Note 10. Um dos aparelhos mais esperados de 2019, o celular foi apresentado nos Estados Unidos.

Neste ano, o novo Samsung Galaxy chega em duas versões, sendo um aparelho Plus. Confira os detalhes do smartphone maior:

Tela: WQHD+ de 6,8 polegadas

Processador: Exynos 9825 na América Latina e na Europa. Qualcomm Snapdragon 855 nos EUA e 855 Plus na China

12 GB de RAM

Armazenamento: 256 GB ou 512 GB



Câmera quádrupla, 16 MP, 12 MP, 12 MP e 3D

Câmera frontal de 10 megapixels

4300 mAh, com carregamento ultra rápido de até 45W (embalado com carregador de 25W)

Ele ainda vem com carregamento rápido sem fio. A versão menor chega com uma tela de 6,3 polegadas.

Como revelado, no campo da memória RAM, o Note 10 tem 8 GB e o 10 Plus vem com 12 GB. Confira a ficha técnica do Galaxy Note 10:

Tamanho da tela: 6,3 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Câmera principal: tripla, 16, 12 e 12 megapixels

Câmera frontal: 10 megapixels

Processador: Exynos 9825

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Bateria: 3.500 mAh

Os smartphones chamam a atenção pelo display ocupando praticamente toda a superfície frontal. Confira como foi lançamento:

Os valores ainda não foram divulgados oficialmente. Também não foi revelado quando eles estarão à venda no mercado brasileiro.

Galaxy Note 10 Plus 5G

Uma versão com a quinta geração de internet móvel também foi lançada. O Galaxy Note 10 Plus 5G deve chegar primeiro no mercado americano.

