Call of Duty Modern Warfare: 22 coisas que você precisa saber sobre o Multiplayer

O game Call of Duty Modern Warfare está chegando. O novo Multiplayer do gênero FPS estreia no dia 25 de outubro.

Pensando nisso, a Sony compartilhou no blog da empresa 22 coisas que você precisa saber sobre o Multiplayer. Confira detalhes:

Jogo multiplataforma significa que é possível disputar com jogadores de PS4, PC e Xbox

Em seu evento de revelação, a Infinity Ward confirmou que Call of Duty: Modern Warfare também permitirá que jogadores de PC disputem com jogadores de consoles — algo inédito na série. Como o estúdio está balanceando o confronto entre usuário de mouse e teclado e usuários de controle? “Uma de nossas soluções foi desenvolver a procura de partidas baseada no uso do periférico,” disse Joe Cecot, Diretor de Design. “Nós também permitimos diferentes periféricos, então se você quiser conectar seu teclado [e mouse] em seu PS4, você pode.”

Sem Passe de Temporada

Em vez disso, uma variedade contínua de mapas e conteúdos gratuitos estarão disponíveis após o lançamento do jogo. “Até o momento, tudo o que podemos dizer é que teremos uma distribuição regular de conteúdo,” disse Cecot. “Nós temos uma agenda bem agitada após o lançamento porque queremos dar aos nossos jogadores algo com que possam ficar engajados.”

A customização de armas é variada

A maioria dos jogos Call of Duty permite que você modifique sua arma. Mas a customização do “Arsenal” de armas de Modern Warfare é bem extensa, com 30 a 60 modificadores disponíveis para a maioria das armas. É tão extensa que se tornou um modo completamente independente chamado “Arsenal”.

Jogabilidade e Progressão estão unificadas ao longo dos três principais modos

Equipamentos que você desbloquear e equipar no Multiplayer se estenderão para a experiência co-op do Spec Ops e vice-versa. Você desbloqueará alguns equipamentos para o Multiplayer jogando também o modo Um Jogador, e as armas e as modificações ficarão consistentes e unificadas ao longo dos três modos.

Óculos de visão noturna (NVGs) mudam o jogo…

Na maioria dos jogos, os NVGs pintam sua tela com um verde claro, destacando as ameaças. Não em COD: MW. Equipe um NVG em mapas escuros para transformar o jogo em um campo de batalha de outro mundo, onde as regras convencionais não se aplicam. Nos mapas que permitem NVG, cada jogador poderá equipá-lo segurando para baixo o botão do d-pad.

… E a “disciplina do uso do laser” entrará finalmente em voga em 2019

Você precisa ter cuidado ao lutar em um mapa compatível com NVG, já que a mira laser de sua arma será ativada quando mirar em um inimigo. Assim, os inimigos que usam NVG poderão facilmente rastrear sua posição.

Tiroteio 2v2 é pura adrenalina no Call of Duty Modern Warfare

Este pequeno e incrível modo pode roubar o show. Este confronto se dá em pequenos “Mapas Flash”, e equipa os quatro jogadores com a mesma variedade de armas selecionadas de modo aleatório para manter a luta justa. Essas lutas de gato e rato tornam o modo realmente tenso, similar aos dos jogos de luta.

Existem três tamanhos de mapa básicos.

Os “Mapas Flash” foram desenhados para partidas de Tiroteio 2v2 a curta distância, enquanto os “Mapas Táticos” servem para os confrontos mais tradicionais 6v6 e 10v10. Os “Mapas de Batalha” são reservados para as partidas 20v20 de maior escala.

O Multiplayer oferece diferentes estilos de jogo

De suporte de equipe ao correr e atirar, de atirador de elite ao “camper” e muito mais, a IW procura diversificar o número de estilos de jogo com Modern Warfare. Em parte, isso é possível graças a uma grande variedade de equipamentos.

A travessia pelo mapa parece mais fluida e variada

Talvez mais do que qualquer jogo Call of Duty anterior, COD: Modern Warfare oferece mais opções táticas. Isso é refletido nos novos desenhos dos mapas, que oferecem mais oportunidades de travessia por lugares escondidos e por trás das portas para conseguir surpreender os adversários. Se os mapas anteriores de Call of Duty pareciam uma pista de corrida, COD: Modern Warfare é uma montanha-russa.

Call of Duty Modern Warfare: Os Operadores são apenas cosméticos

Você pode escolher uma variedade incrível de Operadores para representá-lo durante as partidas online, mas os benefícios serão puramente estéticos.

Os desenhos dos mapas se inspiraram em jogos Mata-Mata clássicos

A Infinity Ward se inspirou em alguns jogos Mata-Mata clássicos, como Quake, enquanto estavam desenvolvendo COD: Modern Warfare. Mais “posições de poder” — torres e outras áreas elevadas — estão espalhadas por todo o mapa. Estas posições lhe dão um objetivo na partida e resultam em tiroteios variados e interessantes que fluem ao redor do mapa.

Utiliza uma nova engine

O jogo tem mapas realistas, lindos e enormes, repletos de efeitos visuais incríveis, especialmente a fumaça e a neblina que se acumulam e dominam o cenário após um tiroteio intenso.

O modo Realista chama a atenção

Essa nova opção de jogo retira quase todos os elementos de HUD da tela, até mesmo os clássicos marcadores de dano e as notificações de morte. Não é para todos, mas nós testamos no mapa noturno equipado com os NVGs e os resultados foram intensos, beirando um jogo de sobrevivência de terror.

Ficar “encostado em um canto” lhe dá uma cobertura limitada contra os jogadores invasores da linha de frente

Parar perto de um canto ou sobre uma borda, fará aparecer na tela uma indicação para apertar o R3, permitindo que você se abaixe um pouco e reduza sua visibilidade. Ao ficar encostado em um canto, você pode usar o analógico direito para espiar um pouco e encontrar novos alvos com (relativa) segurança.

Portas são mais interessantes do que você pensa

Eu sei… são portas. Mas a Infinity Ward passou um longo tempo refinando esses portais para pedestres. Você pode abrir as portas de várias formas — correndo ou deslizando por elas, abrindo-as cuidadosamente ou usando explosivos — cada maneira tem uma vantagem tática. Elas também são úteis para sinais de áudio, ajudando a rastrear o movimento do inimigo pelo mapa.

“A Corrida Tática” permite um curto impulso de velocidade

Também chamada de “supercorrida”, esta nova manobra permite que você percorra um terreno mais rapidamente, mas sofre uma redução de velocidade na sua mira se encontrar um inimigo. Use ao clicar duas vezes no L3. Sua corrida não é infinita, e é ampliada somente através de Perks.

O design do áudio é de ponta

Usando novas técnicas de processamento de áudio sofisticadas, das quais nunca ouvi falar antes (eu entendi a referência do “raytracing”), Modern Warfare dá grande ênfase à imersão do áudio. O som do tiro da arma com reverberações realistas, o efeito doppler em pleno movimento, e…

Os Killstreaks [contagens de mortes] estão de volta

Muitas modificações em sua arma deixarão sua mira mais lenta.

Cada arma suporta até cinco modificadores, incluindo Perks específicos de cada uma delas, então é tentador colocar tudo em sua M4 e ir para a batalha, mas calma lá: sobrecarregar sua arma e aumentar o seu peso deixa a velocidade de mira bem mais lenta, e às vezes impacta até na sua velocidade de movimento, criando uma desvantagem em relação a inimigos mais velozes. Seja inteligente e equipe somente o que você precisar!

O beta aberto será gigante no Call of Duty Modern Warfare

Sim, o relógio de pulso mostra o tempo real

