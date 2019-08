Dois planetas estranhos são identificados pelo telescópio espacial Kepler da NASA

Dois planetas estranhos foram identificados recentemente pelo telescópio espacial Kepler da Agência Espacial Americana (NASA).

K2-146 b, encontrado por várias equipes, foi anunciado em 2018. E agora astrônomos da Universidade de Chicago divulgaram a descoberta do planeta K2-146 c.

📣Discovery Alert!📣

Meet two outliers😎, exoplanets so close together that they jostle each other’s orbits.

Another shock: Both “mini-Neptunes”🔵🔵 are likely to possess thick☁ or watery💧 atmospheres despite being so close to their star🌟 https://t.co/E9ChtxpT5p pic.twitter.com/8592DcumpN

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) July 31, 2019