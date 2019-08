Tecnologia: Samsung anuncia novo Galaxy Watch Active2

A Samsung apresentou nesta terça-feira o novo Galaxy Watch Active2. O aparelho é o mais recente integrante do portfólio de smartwatches da empresa. Em comunicado, a fabricante revelou detalhes do novo ‘relógio’.

“O Galaxy Watch Active2 permite que os usuários vivam melhor por meio de pequenas, mas significativas, mudanças diárias – desde atingir metas de bem-estar, como sono, condicionamento físico e gerenciamento de estresse, até concluir tarefas com eficiência”.

Reprodução

Design personalizado

Ele vem em dois tamanhos diferentes – com 44mm ou 40mm de diâmetro – e dois estilos: alumínio leve com uma pulseira de fluoroelastômero (FKM), ou aço inoxidável sólido com uma pulseira de couro.

Os smartwatches podem ser personalizados com uma variedade de opções adicionais de pulseira e watch-face (tela inicial).

Por meio do display curvo Super AMOLED, você também pode girar a moldura de toque no sentido horário e anti-horário para avançar telas e selecionar aplicativos. "Além disso, o One UI atualizada oferece uma experiência de usuário simples, clara e natural para navegação".

Também é possível combinar o visor do Galaxy Watch com sua roupa usando o algoritmo de extração de cores My Style2. Basta tirar uma foto de sua roupa, escolher entre cinco padrões de cores diferentes, e o mostrador do relógio muda em segundos.

Bem-estar

“O Galaxy Watch Active2 também serve como guia para melhorar a saúde e o bem-estar, fornecendo informações que podem ajudar você a fazer escolhas positivas de estilo de vida em sua dieta, exercícios, saúde mental, sono e muito mais”.

Com o exercício, por exemplo, o smartwatch pode rastrear manualmente mais de 39 treinos, com sete deles ativados automaticamente, incluindo corrida, caminhada, ciclismo, natação, remo, aparelho elíptico e exercícios dinâmicos. O Galaxy Watch Active2 incorpora também sensores de saúde realizam leituras rapidamente.

Ele também ajuda o usuário a acompanhar os níveis de estresse em tempo real por meio do Samsung Health. O aparelho fornece acesso a programas de meditação guiada através de uma integração com o aplicativo Calm.

Estilo de vida conectado

O Galaxy Watch Active2 com conectividade LTE permite que você faça e receba chamadas a partir do relógio.

“Agora você pode responder ou curtir um tweet e até mesmo assistir a um videoclipe ou trailer de filme direto no seu pulso”.

“Faça login na sua conta Samsung com conexão única a partir do seu telefone ou do Galaxy Watch Active2, navegue facilmente por suas músicas no Spotify e desfrute de uma experiência de audição contínua”.

Integrante do ecossistema Galaxy

Quando emparelhado com um smartphone Galaxy, por exemplo, o Watch Camera Controller permite tirar fotos, começar a gravar um vídeo, visualizar as imagens no relógio, alternar entre as lentes frontal e traseira, definir um temporizador e, em seguida, verificar a foto ou o vídeo final.

O usuário também pode usar o PowerShare sem fio em um smartphone Galaxy para carregar seu smartwatch de maneira fácil e intuitiva (necessário ter a tecnologia).

Ainda não foi revelado quando o aparelho será lançado no Brasil. Também não foi divulgada sua faixa de preço.

Com informações da Samsung

