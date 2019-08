Os signos do zodíaco que atacam sem piedade

Alguns signos do zodíaco podem ser bastante vingativos e, quando decidem atacar as pessoas que entram no seu caminho de uma forma ruim, não possuem piedade.

Confira quais são:

Escorpião

O escorpiano não tem medo de agir de maneira manipuladora ou sente empatia pelas pessoas que o machucaram e feriram sua confiança. É difícil se defender de um escorpiano porque ele pode descobrir exatamente o ponto fraco do outro e mantê-lo o máximo possível mais desequilibrado nesse aspecto, sem medir estragos.

Câncer

Um canceriano fora de controle emocional é extremamente possessivo e pode agir de forma muito manipuladora para se defender ou defender o outro em forma de vingança. Este signo pode reagir com impulsividade e até sentir culpa depois que a maré baixar, mas ele não costuma temer as consequências ao atacar quem desperta sua ira.

Leão

A popularidade e carisma do leonino também oculta uma parte da sua personalidade que é extremamente cruel quando se sente defraudado. Alguns leoninos costumam reagir no calor do momento, o que pode ser um pouco agressivo, mas não se compara a aqueles que planejam formas de se vingar. Ao se sentir ameaçado e injustiçado, este signo usa sua influência para lograr atingir os outros indiretamente a partir de outras pessoas ou desestabilizar desde o emocional.

Capricórnio

Nem todo mundo conhece o lado sombrio do capricorniano, onde ele deixa as regras sociais e a consideração totalmente de lado para fazer alguém pagar pelo o que o incomoda. Este signo arquiteta seu ataque de forma silenciosa e minuciosa, tentando sujar menos as mãos possíveis e agindo de forma dissimulada sem remorso. Este signo geralmente castiga as pessoas que feriram sua confiança, não atingiram suas expectativas ou atingiram tanto que acabaram ultrapassando-os.