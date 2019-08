Nova versão do WhatsApp já está disponível para os usuários da plataforma

O app de mensagens instantâneas WhatsApp liberou nesta segunda-feira (05) uma nova versão da plataforma para o sistema operacional iOS.

Para ter acesso, os usuários devem atualizar o aplicativo na Apple Store. Com isso, a versão foi elevada para 2.19.80.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, é uma atualização para correções de bugs na plataforma de mensagens.

No entanto, algumas pequenas novidades foram liberadas também pelo app no update. Confira postagem:

WhatsApp for iOS 2.19.80 update is available on the App Store.

It is a bug fixes update and changes are listed in the quoted article.

NOTE: The Quick Edit Media feature is disabled in 2.19.80! https://t.co/PgNZTo68JT

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 5, 2019