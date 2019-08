Os signos do zodíaco que começam a se abrir para o amor esta semana

Durante esta semana, a vida amorosa e os relacionamentos de alguns signos do zodíaco começam a entrar em foco mais do que o normal.

Confira quem são aqueles que começam a se abrir par ao amor:

Touro

A semana pode começar um pouco ocupada e com preocupações no trabalho, mas a partir desta terça-feira os relacionamentos começam a ser favorecidos com maior libido e sensualidade, portanto aproveite esta fase para alimentar a chama das conexões. Como a vida amorosa ganha importância, este é o momento correto para dar um novo passo ou investir diretamente em um interesse amoroso.

Capricórnio

Esta semana, a vida amorosa pode entrar em foco ou ficar um pouco mais agitada, tanto para solteiros como para os comprometidos. O lado emocional do capricorniano pode aflorar mais do que o normal e sua vontade de levar as coisas a sério também, portanto o impulso de dar passos mais concretos não passará em branco. Controle a ansiedade e a canalize para apimentar a intimidade ou ser ousado em suas iniciativas amorosas.

Aquário

A vida amorosa do aquariano ganha foco e uma importância que nem sempre é usual para este signo. Alguns questionamentos intensos sobre o futuro também podem surgir, mas este é o momento de aproveitar os momentos românticos e buscar aprofundar a conexão com o parceiro. Os solteiros tendem a ter muita sorte em encontros e pode ser uma boa hora para tomar iniciativas.