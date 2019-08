Garena Free Fire: pré-cadastro para Servidor Avançado termina nesta terça-feira

O pré-cadastro de jogadores para Servidor Avançado do título Garena Free Fire termina nesta terça-feira (05).

Com a super novidade, os usuários poderão contribuir reportando bugs no popular título e problemas técnicos.

O Servidor Avançado do Free Fire também é o lugar onde você pode testar as atualizações que ainda não foram liberadas no game.

A Garena vai escolher que é elegível para entrar no programa e as vagas são limitadas. Sabia como participar neste link.

