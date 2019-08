Detox de limão, gengibre e cúrcuma ajuda a emagrecer e é o chá matinal certo para começar o dia com energia

Este detox de limão, gengibre e cúrcuma ajuda a emagrecer e é uma ótima maneira de começar o dia. A bebida é rica em vitamina C e antioxidantes e ajuda gentilmente a limpar e alcalinizar o corpo.

Esta receita foi publicada pelo sítio estrangeiro The Harvest Kitchen, especializado em alimentação saudável e preparações detox.

O gengibre é uma raiz que combate vários sintomas da gripe e também aumenta as defesas do organismo pelas grandes quantidades de vitamina B6 e vitamina C.

Rico em vitamina C também, o limão é a outra parte desta receita. Cominados os dois aportam uma série de antioxidantes, essenciais para manter a saúde.

A cúrcuma, por sua vez, é uma planta herbácea com muitos benefícios, entre eles, perder peso e desinflamar o sistema digestivo.

Estudos científicos demonstraram que essa planta tem maravilhosas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e depurativas.

Lembre-se que é importante consultar um nutricionista para desenvolver uma alimentação balanceada e de acordo com os seus objetivos.

Chá matinal detox que ajuda a dar energia e a emagrecer

Ingredientes

Duas xícaras de água fervente

Um limão orgânico cortado em fatias

Três cm de gengibre fresco, descascado e cortado

Uma pitada de cúrcuma

Duas colheres de chá de mel (opcional)

Preparação: Ferva água. Adicione os demais ingredientes, com exceção do mel, e desligue o fogo. Deixe descansar por 30 minutos. Coe, adicione o mel e beba na temperatura que desejar. Se precisar esquenta-lo, não o leve até o ponto de fervura.