Companhia Azul lança novo serviço para congelar tarifas por 48 horas

A Companhia área Azul lançou nesta terça-feira (06) o novo serviço Tarifa Congelado. A novidade vai garantir o preço encontrado da passagem por até 48h.

“Quem viaja de avião sabe que os valores das passagens aéreas são muito dinâmicos e costumam variar constantemente. Por isso, pensando em proporcionar mais flexibilidade e tranquilidade aos Clientes que precisam se programar antes de efetivamente pagar pelo bilhete, lançamos o Tarifa Congelada Azul”, diz Henrique Barone Mathias, gerente Serviços da Azul.

" Esse serviço assegura o valor das tarifas encontradas por um preço bastante acessível e pode ser de grande ajuda para quem encontra bons preços".

Para conseguir garantir essa flexibilidade de data de compra da passagem, o usuário paga R$ 30,00 por pessoa para viagens domésticas e R$ 75,00 por pessoa nos voos internacionais.

Entre as principais regras de utilização do serviço está o prazo. A Tarifa Congelada é válida para voos domésticos com até sete dias de antecedência da data da viagem e 30 dias de antecedência no caso de voos internacionais.

