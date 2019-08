Epic Games libera nova atualização de conteúdo para o título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta terça-feira (06) uma nova atualização de conteúdo para o título Fortnite.

Com o update, foram liberadas várias novidades para o popular game. A Atualização v10.00 foi disponibilizada nesta manhã para os jogadores battle royale. Confira detalhes:

A Atualização de Conteúdo do v10.00 chegou! Pule nas Notas de Atualização e veja o que chegou de novo: https://t.co/JZt8NnATHW — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 6, 2019

BATTLE ROYALE

Rifle de Precisão Automático: “Mantenha a pressão sobre seus oponentes a longo alcance com esse rifle de precisão automático”.

Cidade Torta: “As Torres Neo não são mais tão tecnológicas. Uma Área de Fenda lançou esse local de volta ao passado, transformando-o em um assentamento do Velho Oeste. E as mudanças não param por aí, é proibido construir e coletar no local”.

Fortnite

Fortnite MODO CRIATIVO

MTL: Confronto na Estação Aérea: “Batalhe outros esquadrões para capturar áreas e marcar pontos. Lançado no grande palco das Finais da Fortnite World Cup — Modo Criativo”.

MTL: Finta do Ferro-velho: “Lançado na Fortnite World Cup — Modo Criativo! Hora de levar ferro-velho ao incinerador para marcar pontos para a sua equipe. Quanto maior o ferro-velho, mais pontos”.

Estruturas Pré-fabricadas da Vila Viking: “É uma invasão Viking! Dê um toque nórdico à sua ilha com essas novas Estruturas Pré-fabricadas”.

A Atualização de Conteúdo do v10.00 chega amanhã, 6 de Agosto, às 9h no horário de Brasília e 13h no horário de Lisboa. Mire nas Notas de Atualização assim que elas saírem!

Não precisaremos fechar os servidores. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 5, 2019

SALVE O MUNDO

Nova Música do Verão: “Nesta semana, ajude o Atira-nozes a chegar à Estação de Rádio para transmitir a Música do Verão. Carregue a van e reúna seu grupo, pois está na hora de Pegar a Estrada com uma nova tarefa semanal”.

Thompson: “Esse rifle de assalto está de volta, trazendo com ele seu estilo gangster de ser”.

Fique atento

Ainda de acordo com as notas de patch, liberadas pela Epic games nesta terça, também foram solucionados alguns bugs no popular game.

“Jogadores do Xbox precisarão baixar um patch adicional para arrumar os problemas de estabilidade que ocorreram com o Kinect”, também revelou a empresa. Confira:

Jogadores do Xbox precisarão baixar um patch adicional para arrumar os problemas de estabilidade que ocorreram com o Kinect. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 6, 2019

