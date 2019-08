Epic Games revela novo sistema de pagamento para o título Fortnite

Um novo sistema de pagamento para o Fortnite é implementado pela Epic Games. Nesta semana a desenvolvedora revelou alguns detalhes sobre o processo.

“Lançamos o novo sistema em epicgames.com/competitive e convidamos os vencedores das três primeiras semanas dos Torneios On-line da Fortnite World Cup (14.550 pagamentos) para começar o processo de elegibilidade e de verificação de impostos/pagamento”.

Reprodução

“Agora entraremos em contato com jogadores de mais três semanas (Semanas 4 a 6). À medida que formos aprimorando a eficiência do processo, chamaremos ainda mais jogadores”.

Esse novo sistema facilita a atualização das informações pessoais em comparação com o portal de pagamentos. Você pode ver de quais eventos participou e quais prêmios ganhou (após verificação de elegibilidade), assim como os impostos retidos.

“Após concluída a verificação, nosso parceiro de pagamentos, HyperWallet, enviará um e-mail de Ativação de Conta ao jogador, ou, caso seja um menor, ao pai ou guardião legal do jogador cujas informações foram fornecidas no passo de verificação fiscal”.

O que atrasa o processo de verificação?

O problema mais comum que jogadores encontram no novo sistema é o fornecimento de informações incorretas do pai ou guardião legal de um menor.

Nós atualizamos nosso sistema de pagamentos do competitivo com um novo sistema. Para mais detalhes, acessem nosso blog:

(Por enquanto em inglês)https://t.co/kMdDvzEp1k — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 3, 2019

“Isso provoca um atraso na verificação fiscal ou uma rejeição no processo de verificação de pagamento por parte do HyperWallet. Verifique com cuidado as informações inseridas do pai ou guardião legal antes de enviar”.

E o sistema original de pagamentos?

O sistema original de pagamentos ainda está funcionando em www.fortnite.com/esports. Todos os eventos realizados antes da Semana 1 dos Torneio On-line da Fortnite World Cup (14 de abril de 2019) ainda estão sendo processados no sistema original.

LEIA TAMBÉM: