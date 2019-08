Os signos mais tóxicos do zodíaco

Embora quase ninguém seja tóxico o tempo todo, existem pessoas que, por meio de suas ações, podem nos fazer sentir mal, mesmo que essa não seja sua intenção. Isso pode acontecer devido a traços de personalidade ou simplesmente porque sua energia pesa demais quando a pessoa está com problemas.

Confira os cinco signos mais tóxicos do zodíaco:

Capricórnio

Ele é pessimista por natureza, então às vezes pode fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam mal. Não é que eles têm más intenções, mas eles tendem a ter uma visão realista da vida e isso incomoda as pessoas que não conseguem ver as coisas da mesma maneira.

Áries

Sempre pensa que está certo e gosta de debater, podendo se tornar muito intenso nas discussões, especialmente para aquelas pessoas que odeiam confrontos. Não é raro quando fazem as pessoas mais sensíveis se sentirem mal.

Reprodução / Mrwgifs.com

Leão

Embora tenha muitas virtudes, uma das suas falhas é que ele pode se tornar arrogante e não filtrar o que fala, o que pode colocá-los em problemas com outras pessoas e fazer com que aqueles que o acompanham se sintam desconfortáveis.

Virgem

Virgem parece doce no início, por isso é difícil acreditar que isso pode fazer os outros se sentirem tão mal. Quando se sentem confiantes são críticos demais, do contrário estão sempre na defensiva.

Gêmeos

Dentro dele trabalham duas energias opostas. Se você conhece o lado doce e amável do geminiano, tudo ficará bem, mas quando chega a vez de encontrar seu lado mais sombrio, é possível que se surpreenda com suas mentiras e descaso.