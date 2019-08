A nova alteração do WhatsApp que facilitará o uso do app de mensagens

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp já trabalha em um novo recurso. E a medida deve agradar os usuários da plataforma.

Em breve a versão Web vai suportar stickers (adesivos) de terceiros, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Atualmente, o app para web aceita apenas adesivos próprios da plataforma. Os stickers de terceiros são os foram criados pelos usuários.

A novidade ainda está em desenvolvimento e não tem data para liberação na plataforma. Confira como deve funcionar:

NEWS: WhatsApp to allow third parties stickers using WhatsApp Web, in future! pic.twitter.com/SHz6y2IeYz

Integração

O aplicativo também deve passar por outra mudança, de acordo com o site 9to5mac. O Facebook vai mudar os nomes: do app de mensagens e Instagram.

A ideia é que ambos acrescentem o termo “from Facebook”, sendo renomeados da seguinte maneira: “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook”.

Facebook says it will rebrand Instagram and WhatsApp to make its ownership clearer https://t.co/W9PTp85jnY by @ChanceHMiller pic.twitter.com/9aVTqh8Gw2

— 9to5Mac.com (@9to5mac) August 3, 2019