Os jogos de PlayStation 4 mais esperados de 2019

Muitos títulos que prometem bastante chegarão em 2019 no console da Sony. Pensando nisso, separamos a lista dos games mais esperados para PlayStation 4. Confira:

Control – 27 de Agosto

O shooter em terceira pessoa da Remedy continua com seu gameplay misterioso e satisfatório. Jesse Faden usa uma arma de fogo que muda de forma e uma série de poderes telecinéticos. Destrua guardas possuídos, levite objetos pesados e assista a tudo voar.

"Deixe a maravilhosa arte e gameplay de Control te puxar, depois fique por perto para descobrir os mistérios por trás do Federal Bureau of Control".

The Dark Pictures: Man of Medan – 30 de Agosto para PlayStation 4

Uma nova história de terror da Supermassive Games, os criadores de Until Dawn, está chegando. O primeiro capítulo na série de antologia do estúdio envia os jogadores ao mar em um navio.

Reprodução

"Controle o destino de um grupo de jovens caçadores de emoção, que viverão ou morrerão baseado em suas escolhas. Adorou tomar decisões em Until Dawn enquanto jogava com um amigo? Em Man of Medan, jogadores podem passar o controle para controlar personagens individuais no modo Movie Night, ou ter a experiência de diferentes versões da história no modo Shared Story. Você poderá criar seu próprio conto de terror em breve".

Monster Hunter World: Iceborne – 6 de setembro

"Próxima parada: Hoarfrost Reach. Pegue seu Martelo, Espada ou arma de caçada de sua escolha e vá para uma nova expedição cheia de monstros. A expansão enorme da Capcom para Monster Hunter World continua a história central do jogo".

"A área gélida está cheia de monstros poderosos que podem ser caçados para equipamentos ainda mais fortes. O Banbaro se joga nos caçadores com grande velocidade, e o Tigrex, um favorito dos fãs, retorna para trazer o caos".

"Use a nova Clutch Claw para grudar nos monstros e danificar partes específicas de seus corpos — maravilhoso para destruir chifres ou cortar rabos para conseguir ingredientes específicos. Junte seu grupo de caçada e prepare-se para seguir os Scoutflies".

Borderlands 3 – 13 de Setembro para PlayStation 4

"O looter-shooter original retorna. O terceiro capítulo expande o mundo de Borderlands além de Pandora e sua lua, apresentando novos mundos empolgantes".

"Tornem-se novos Vault Hunters, pilotando Mechs como Moze ou comandando criaturas letais como FL4K. Borderlands 3 brilha muito quando jogado em 4 jogadores em co-op, e até traz suporte para tela compartilhada em dois jogadores. Prepare-se para mergulhar no arsenal de armas e encontrar suas favoritas".

Reprodução

FIFA 20 – 27 de Setembro

"A EA continua sua série icônica de futebol com um novo jogo que traz os jogadores de volta às ruas. Tirando inspiração dos lugares onde os fãs de futebol aprenderam a jogar pela primeira vez, o modo Volta traz partidas mais intimistas de 5×5, 4×4 e 3×3".

"O modo troca os estádios profissionais por locais urbanos como um telhado em Tóquio ou uma passagem subterrânea em Amsterdam. Fãs de futebol profissional ainda podem jogar os jogos 11×11 nos estádios".

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – 4 de Outubro

"A Ubisoft evoluiu a fórmula de mundo aberto de Ghost Recon ao apresentar Wildlands em 2017. Os Ghosts estão quebrados e isolados atrás das linhas inimigas, sem esperança, suprimentos ou resgate, então sobreviver é chave".

"Novas mecânicas de gameplay fazem jogadores planejarem cuidadosamente suas missões, pois terrenos como montanhas ou pântanos afetam a vitalidade, e ferimentos debilitantes como membros quebrados necessitam de conserto. Novas opções táticas, no entanto, chegam como solução para nivelar o desafio".

Concrete Genie – 8 de outubro para PlayStation 4

"Use um pincel místico e pinte a vida de volta a uma cidade cinza. Desenvolvido pela talentosa equipe da PixelOpus, Concrete Genie conta a história emocionante de Ash, um adolescente criativo que escapa de seus problemas com a ajuda de Gênios brincalhões".

"Você também pode assistir suas criações ganharem vida em dois imersivos modos de PlayStation VR, um que traz o adorável gênio chamado Splotch e um relaxante modo de pintura livre".

Call of Duty: Modern Warfare – 25 de Outubro para PlayStation 4

"A Infinity Wards retorna à série Call of Duty que redefiniu os shooters em primeira pessoa. Captain Price lidera uma intensa campanha single-player que explora as carreiras de operativos militares que fazem o trabalho sujo para transformar o mundo em um lugar mais seguro".

"O novo modo 2×2 Gunfight traz uma opção intimista de Multiplayer que traz lutas intensas de 40 segundos. Tudo isso, além do retorno do modo co-op Spec Ops, faz Modern Warfare ser digno de um retorno em alguns meses".

Reprodução

MediEvil – 25 de Outubro

"Sir Daniel Fortesque levanta novamente, desta vez em um remake vibrante do queridinho da PlayStation. Volte a Gallowmere, recriada com fidelidade pela Other Ocean Emeryville, com melhorias visuais e de gameplay".

"Pegue sua espada e destrua esqueletos, espantalhos, abóboras e outros inimigos assombrados. Não perca esta oportunidade de ajudar Sir Dan a frustrar os planos de Zarok mais uma vez".

The Outer Worlds – 25 de outubro

"Os mestres do RPG da Obsidian estão criando uma nova aventura no limite da galáxia. Explore planetas possuídos por grandes corporações e conheça cidadãos coloridos, alguns dos quais sofreram lavagens cerebrais por propagandas (“compre Auntie Cleo, é melhor que a natureza!”). No estilo clássico da Obsidian, você tomará decisões importantes que podem afetar populações inteiras".

"Quando não estiver navegando as detalhadas árvores de diálogos, espere explorar locais exóticos e enfrentar alienígenas hostis ou robôs matadores. Acesse opções de combate em slow-motion para afetar partes específicas do corpo de inimigos e causar dano estratégico. The Outer Worlds está se tornando uma robusta viagem espacial que não deve ser perdida".

Death Stranding – 8 de novembro

"Sam Bridges deve desbravar um mundo transformado totalmente pela Death Stranding. Carregando pedaços desconexos do futuro em suas mãos, ele entra em uma jornada para reconectar um mundo estilhaçado um passo por vez".

"O que é a Death Stranding? O que são as criaturas espectrais que estão na terra, exatamente? Aguardamos ansiosamente para mergulhar no misterioso novo título da Kojima Productions e descobrir".

Star Wars Jedi: Fallen Order – 15 de novembro para PlayStation 4

"O Imperador Palpatine deu a Ordem 66, que fez Jedis de toda a galáxia serem forçados a se esconderem ou irem para o túmulo. Cal Kestis sobreviveu à destruição e saiu em uma missão pela galáxia para terminar seu treinamento e restaurar a Ordem Jedi antes que os Inquisitores o destruam".

"Jogando como Cal, o gameplay se centra em capturar o espírito de ser um Jedi, com duelos de sabres de luz, habilidades de Força satisfatórias e até corridas por paredes. Este novo conto de Star Wars está sendo desenvolvido pela Respawn Entertainment e sua talentosa equipe, o que faz a espera valer".

Reprodução

Doom Eternal – 22 de novembro

"Mais demônios para destruir, com jeitos mais inventivos de fazê-lo. Esta sequência aumenta a temperatura da ação com melhorias ao famoso combate frenético. Queime inimigos com um lança-chamas montado em seus ombros".

"Use o gancho da Super Shotgun para se agarrar no ambiente ou aproximar-se de inimigos. Ainda mais ação no estilo Doom de 2016 já teria sido ótimo, mas os mágicos da id Software encontraram formas novas e catárticas de dar mais gosto ao caos".

Reprodução

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: