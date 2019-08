Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco em agosto

Iniciamos agosto com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Semana de decisões importantes em seu ambiente de trabalho, por isso não se deixe levar pelos seus impulsos. Você está em um estágio de crescimento econômico e uma proposta de trabalho atraente pode chegar.

Você pode sentir ansiedade e deve tomar uma atitude para controlá-la. Um amor do signo de Capricórnio ou Peixes está procurando-o. Você terá sorte com os números 03, 18 e 22. Você paga dívidas do passado e começa a economizar.

Um evento importante pode ajudá-lo a crescer profissionalmente. Você compra uma passagem de avião para fazer uma viagem durante este mês. É hora de pensar no seu futuro. Aprender outro idioma pode ajudá-lo a abrir mais portas.

Touro

Você terá energias muito boas e atrairá abundância e novas propostas de trabalho. No amor você vai continuar por um tempo sozinho. Lembre-se que seu signo é exigente quando está procurando por um parceiro, mas não se apresse e espere a pessoa certa para vir a sua vida.

Você dará uma palestra ou falar sobre sua profissão ou recebe uma advertência no trabalho. Tente se concentrar e cumprir suas responsabilidades. Você recebe sorte no dia 7 de agosto com os números 03, 22 e 81.

Participe com esforço e foco em todos os procedimentos que você deseja resolver o mais rápido possível. Você ganha um presente. Você deve ter mais cuidado com suas despesas para não ficar apertado no final do mês.

Gêmeos

Dias de fortes energias em sua vida, então tente não tomar decisões importantes até que as coisas fiquem um pouco mais calmas. Você recebe dinheiro extra e deve tentar investir com responsabilidade ou em uma nova oportunidade de negócio.

Tenha cuidado com as perdas ou roubos nas ruas. Um amor do signo de Peixes ou Áries pode chegar. Você está em um estágio da sua vida em que pensa em formar uma futuro mais sólido e pode tomar decisões.

Um amor do passado pensa em você e deseja voltar, mas é preciso tentar analisar bem. Lembre-se de que é melhor deixar as experiências ruins para trás e seguir em frente. Você saberá sobre a gravidez de alguém. Viagens por motivos de trabalho ou negócios. Tenha cuidado com problemas renais ou infecção urinária. Seus números da sorte são 03, 06 e 21.

Câncer

Você irá a várias reuniões de trabalho para mudanças ou para o desenvolvimento de um novo projeto. Seu signo passa por seu melhor momento e tem muita positividade ao lado, por isso não perca as oportunidades de crescimento no emprego que são apresentadas a você.

Um reconhecimento econômico pode chegar quando você não esperava. Um amor de Capricórnio ou Virgem buscará um relacionamento mais estável com você. Não se deixe manipular por pessoas que só querem obter benefícios e comece a diferenciar quem são seus amigos ou aqueles que só o usam.

Você terá sorte com os números 02, 33 e 61. Use mais cores vermelhas e amarelas. Trabalhos voluntários e que podem ajudar pessoas que precisam ajudarão a atrair energias muito boas para sua vida.

Leão

Você tomará decisões importantes para o seu futuro, apenas lembre-se de que, para que tudo corra bem, você deve ser coerente com o que propõe. O leonino que tem um parceiro passará por alguns problemas por causa do ciúme.

Você recebe dinheiro extra com os números 05, 19 e 25. Um novo negócio que deixará mais renda e estabilidade pode surgir. Tenha cuidado com problemas intestinais, lembre-se de que esses desconfortos são agravados pela raiva ou pelo estresse.

O lado positivo do seu signo é a disciplina, então descubra algo que você gosta e pode ajudá-lo a liberar energias negativas e ficar em forma.

O signo de leão é muito carismático e sempre vê o lado positivo da vida; aproveite ao máximo estas qualidades.

Virgem

Serão dias ideais para fechar novos negócios ou se aventurar em criar o seu. Você estará com toda a energia para sair vitorioso no que deseja. Não esconda seus sentimentos, especialmente de pessoas que você ama.

Em questões de saúde, não relativize suas dores e busque respostas. Você terá sorte no dia 7 de agosto com os números 04, 55 e 61. Use mais laranja para ter sorte em tudo que fizer.

Alguém do signo de Sagitário ou Peixes será muito compatível para um relacionamento. Você recebe um convite. Uma pessoa de signo de Fogo irá oferecer uma oportunidade que trará muita estabilidade econômica.

Libra

Semana de trabalho duro, mas lembre-se que você não deve se estressar ou ficar de mau humor. Um relacionamento pode acabar por uma questão de infidelidade, então você terá tempo para se encontrar e aproveitar a fase de solteiro.

Tente não se envolver em fofocas de outras pessoas para não se encher de energia negativa. Em 6 de agosto uma proposta de trabalho pode chegar e você também terá sorte com os números 05, 44 e 71.

Tente não revelar seus planos importantes e considere ser discreto para não atrair más vibrações. Cuide de problemas intestinais ou do estômago, tenha em mente que somos o que comemos, então tente comer bem e fazer exercícios.

Uma mudança pode ocorrer. Um amigo do signo de Câncer ou Libra está procurando por você para lhe oferecer algo.

Escorpião

Seu desempenho é reconhecido no trabalho e isso fará com que você se sinta melhor. A melancolia sobre alguém que não está mais ao seu lado pode deixá-lo desanimado, mas é preciso que você tente ficar em paz.

Você recebe um convite para ir a uma viagem. Tente guardar algumas das suas opiniões, lembre-se que nem todo mundo gosta de sinceridade. Você pensa em uma venda ou compra para investimentos no futuro.

Você terá sorte no dia 6 de agosto com os números 00, 14 e 23. Os solteiros encontrarão alguém muito compatível com o signo de Áries, Câncer ou Peixes, que os farão acreditar de novo no amor.

Alguém pede dinheiro emprestado. Um animal de estimação pode chegar à sua vida. Não pare de usar sua intuição, especialmente quando tiver que tomar uma decisão importante; essa é uma das suas maiores virtudes e esta semana será ainda mais forte.

Sagitário

Chegou a hora de se reinventar completamente em todos os sentidos e também no local de trabalho. Seu signo é muito intenso, então tente levar as coisas devagar para não fazer inimigos.

Você é convidado para um casamento. Você recebe dinheiro. O sagitariano solteiro receberá um novo amor do signo de Peixes, Leão ou Libra, que será muito compatível. Lembre-se de comer de forma mais saudável e levar a saúde mais a sério.

Tente fazer um curso que complemente sua carreira profissional. Você terá sorte em 7 de agosto e será com os números 06, 32 e 44, acrescente sua data de nascimento para personalizar a sorte.

Seu signo é muito carismático e a criatividade é sempre um diferencial, então tente dedicar parte do seu tempo a alguma arte. Aqueles que têm um parceiro podem decidir dar um passo no relacionamento.

Capricórnio

Tenha cuidado com as fofocas no trabalho. Lembre-se de que você tem que ser mais discreto e separar sua vida pessoal do trabalho para que essas energias negativas não o afetem.

O trabalho é o lugar onde você passa mais tempo na semana, então tente fazer dele um ambiente tranquilo. Alguém de Peixes ou Virgem pode chamar muito a sua atenção.

Aqueles que têm um parceiro enfrentarão alguns problemas relacionados à ciúmes ou desconfiança, então seja paciente. Seus números da sorte são 07, 25 e 30.

Tire da sua vida amizades que só roubam suas energias. Uma grande surpresa chega em 10 de agosto na sua vida. Cuide bem da sua família e da sua saúde. Estes são dias ideais para renovar seu visual.

Aquário

É hora de deixar para trás todos os sentimentos negativos que o seu último relacionamento lhe deixou e pensar novamente em ter um parceiro estável.

Aqueles em um relacionamento permanecerão muito apaixonados, apenas lembre-se de que é preciso se divertir ao passar um tempo juntos para a convivência não se tornar entediante. Você começa seu próprio negócio; lembre-se que é fundamental ser constante para ter sucesso.

Você obtém um reconhecimento econômico. É hora de mudar seus hábitos alimentares para melhorar sua saúde. Você compra móveis para sua casa. Você saberá sobre a traição de um amigo, então não confie em contar todos os seus segredos. Cuidado com acidentes ou quedas na rua.

Seu melhor dia será 8 de agosto e você terá sorte com os números 06, 31 e 55. Use roupas ou acessórios verdes para atrair fortuna.

Peixes

Você está passando por um estágio de renascimento do trabalho, então aproveite todas as oportunidades que surgem para crescer pessoal e economicamente.

Tente prestar mais atenção ao seu parceiro para que a chama do amor não se apague. Os solteiros encontrarão alguém muito compatível com o signo de Áries, mas não será nada sério. Não se preocupe tanto com fofocas, seu signo sempre foi vítima de inveja, então simplesmente ignore-as.

Você processa seu passaporte ou visto para viajar em setembro. Seu melhor dia será em 7 de agosto, todas as boas energias se unirão para ajudá-lo a sair de uma má fase pela qual você estava passando. Você terá sorte na quarta-feira com os números 06, 32 e 18. Use mais amarelo ou azul para atrair abundância.