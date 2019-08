Os signos do zodíaco que merecem sua atenção em agosto

Iniciamos agosto com a necessidade de dar uma atenção extra e abrir os olhos com determinados signos do zodíaco. Confira:

Áries

O signo que merece sua atenção é Virgem ou os outros do elemento Terra (Capricórnio e Touro). Neste momento ele pode descobrir situações, mentiras ou omissões que o envolvem, o que pode terminar em grandes conflitos ou desconfiança.

Touro

O signo que merece sua atenção é Câncer ou os outros do elemento de Água (Escorpião e Peixes). Situações podem causar afastamento e finais mal resolvidos se a sinceridade não se fizer ouvir.

Gêmeos

O signo que merece sua atenção é Áries ou os outros do elemento de Fogo (Leão e Sagitário), já que ele pode trazer notícias inesperadas que podem influenciar em uma decisão a curto ou longo prazo.

Câncer

O signo que merece sua atenção é Sagitário ou os outros do elemento de Fogo (Leão e Áries). Especialmente em assuntos amorosos, é possível que este signo se afaste para enxergar seus sentimentos e tomar decisões sobre um relacionamento.

Leão

Os signos que merecem sua atenção são os do elemento Terra (Capricórnio, Touro e Virgem). É preciso refletir sobre a real consideração que esta pessoa sente por você e não acreditar apenas no que é demonstrado durante momentos felizes.

Virgem

O signo que merece sua atenção é Aquário. Este signo pode se cansar de algum tipo de exigência, o que pode causar situações conflitivas ou afastamento definitivo.

Libra

Os signos que merecem sua atenção são Virgem ou Touro, especialmente em assuntos do coração, pois eles podem sentir frustração ou a dor de algo que foi finalizado recentemente e isso irá atrapalhar a evolução de um relacionamento.

Escorpião

Os signos que merece sua atenção são os do elemento Terra (Capricórnio, Touro e Virgem). Especialmente em termos de desentendimentos, é preciso ter calma ao tomar atitudes que podem machucar os outros, pois o outro pode retribuir de maneira ainda pior.

Sagitário

O signo que merece sua atenção é Aquário ou outros do elemento Ar (Gêmeos e Libra), já que um conflito de expectativas podem afetar ambos os lados e trazer disputas complexas.

Capricórnio

O signo que merece sua atenção é Áries ou os outros do elemento de Fogo (Leão e Sagitário), cuja vontade de liderar atrai momentos conflitivos e que podem machucá-lo.

Aquário

O signo que merece sua atenção é Câncer, uma vez que os relacionamentos amorosos ou não, podem trazer conflitos baseado em dúvidas e distanciamento.

Peixes

O signo que merece sua atenção é Peixes ou os outros do elemento Água (Câncer e Escorpião). Segredos podem estar sendo guardados e impedindo que vocês se abram com sinceridade e honestidade, atraindo desentendimentos.