Os signos do zodíaco que podem ser muito covardes

Sentir medo em algumas situações e acabar dando um passo atrás é algo muito normal. No entanto, alguns signos do zodíaco possuem muito temor em arriscar e tomar atitudes.

Confira quais são os signos mais covardes na astrologia:

Libra

O libriano muitas vezes tem medo de assumir a responsabilidade das suas próprias ações. Quando isso acontece, eles tentam desviar a culpa usando o drama para causar pena nos outros.

Touro

O taurino é covarde quando precisa se desculpar e consertar as coisas. Ele possui uma grande dificuldade em aceitar seus sentimentos e pedir perdão.

Virgem

O virginiano tem muito medo de tentar algo novo e fracassar, pois ele não sabe lidar quando as coisas saem do seu controle. Por vezes, eles não se arriscam a aprender coisas novas porque ficam com medo de não serem bons o suficiente.

Peixes

Peixes são sensíveis e, infelizmente, acabam agindo de maneira covarde na sua vida. Em vez de assumir a responsabilidade quando as coisas dão errado, o pisciano culpa a má sorte.

A covardia também faz parte da sua personalidade quando se trata de relacionamentos, já que muitas vezes esse signo prefere não arriscar e ficar sozinho, do que se apaixonar novamente e acabar se machucando.