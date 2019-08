Vazamento revela possível valor do novo Samsung Galaxy Note 10

Um vazamento recente revela os possíveis valores das duas versões (Plus e normal) do novo Samsung Galaxy Note 10.

O aparelho da empresa sul-coreana deve ser apresentado na próxima semana, como divulgado pela página especializada Ishan agarwal.

A versão menor deve custar 949 euros (cerca de R$ 4,8 mil – na cotação atual) com 256 GB de armazenamento. Confira valores da versão maior:

Lembrando que não são valores oficiais. Os preços são referentes ao mercado europeu e no Brasil devem sofrer ajustes de impostos.

It has already been leaked but confirming from my side as well. The Samsung Galaxy Note10 will start from €949 for 256GB Variant. Galaxy Note10+ will cost €1099 for 256GB and €1199 for 512GB. The Price will slightly differ b/w Euro countries.Will tell about more variants soon! pic.twitter.com/VyNjAj1YE3

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2019