Novo recurso será lançado pelo aplicativo WhatsApp já no próximo mês

Falta muito pouco para o WhatsApp liberar um novo recurso para os usuários da popular plataforma. O esperado modo escuro (dark mode) deve ser disponibilizado em breve no app.

Os usuários da Apple receberão a novidade quando o novo iOS 13 estiver disponível em setembro, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

A nova função escure as cores do app e ajuda na redução da tensão ocular. A novidade também deve ajudar na economia de bateria do aparelho.

No entanto, para o sistema operacional Android ainda não existe data pra o lançamento. Rumores sugerem que o recurso deve ser liberado até o fim do ano na versão.

Yes, I meant a UI redesign on WhatsApp for iOS (I wasn't talking about the dark mode, but something else).

The UI redesign won't be exaggerated, only a few elements of the app will be redesigned with a new layout, in future.

The dark mode will get that UI redesign too. https://t.co/pefzUDHjmV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019