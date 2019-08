Os signos do zodíaco mais propensos a ter relacionamentos tóxicos

Infelizmente, quase todos nós já vivemos uma relação tóxica, seja entre familiares, amigos ou parceiros românticos.

Uma das principais características desse tipo de relacionamento é acaba afetando a vida ao menos de uma das partes, causando sofrimento e deixando sequelas emocionais sérias. Uma relação tóxica nunca virá com um aviso e, inclusive, pode ter sido algo muito bonito antes de chegar nessa etapa doentia.

Alguns signos do zodíaco, devido a suas características e personalidades conflitantes, são mais propensos a construir relações tóxicas entre si. Confira:

Virgem e Áries

Em um primeiro encontro, o virginiano ficará muito impressionado com a paixão e personalidade forte do ariano. O problema é que ao longo do tempo ele começará a achar o espirito aventureiro desse signo, imprudente e descontrolado, algo que não condiz com a filosofia de vida do signo Virgem.

Na relação amorosa ou na amizade, o virginiano pode tentar controlar e moldar a pessoa de acordo com o que ele acha correto, sem levar em conta as vontades do outro.

Quando as coisas ficam tensas entre estes dois, existe uma boa chance de que um ou ambos digam coisas cruéis que eles irão se arrepender mais tarde. Dificilmente um pedirá ou aceitará as desculpas do outro.

Touro e Capricórnio

O que acontece quando dois signos extremamente teimosos são amigos ou namorados? Confusão!

Ambos acham que seus argumentos e problemas não podem ser resolvidos e seu relacionamento chega a um impasse. Suas semelhanças e personalidade forte são um problema.

Nenhum deles se adapta bem a mudanças e tendem a ser inflexíveis. Se ninguém está disposto a assumir um compromisso ou ceder, os problemas não são resolvidos e o relacionamento termina.

Leão e Leão

São iguais e o problema mora justamente nisso. O leonino é deslumbrante e incrível, mas dois lideres juntos não conseguem se dar bem e a relação termina em uma luta de poderes.

Ambos são competitivos e estão acostumados a vencer. Seu relacionamento é excelente, desde que haja equilíbrio, mas se um começar a se destacar mais do que o outro, haverá problemas. E, bom, isso quase sempre acontece.

É difícil uma amizade ou amor sobreviver com duas personalidades cativantes, porém fortes. Quando esta relação começa a colidir, ninguém vai querer ficar mal, então não haverá uma grande briga.

O mais provável é que tudo termine de maneira silenciosa e discreta. Os leoninos são do tipo que se encontram o ex em público, agem naturalmente para que todos pensem que ainda estão próximos e sem conflitos.

Peixes e Aquário

Ambos os signos são extremamente criativos. Seu gosto pela arte, música e teatro podem aproximá-los bastante. No entanto, o pisciano se tornará alguém difícil para aquariano, que irá começar a exigir que ele não seja tão emotivo, profundo e sentimental.

O pisciano pode se machucar bastante quando alguém deseja que ele “endureça” o seu verdadeiro eu.

Nessa relação, o aquariano sairá como vítima, mas é o pisciano que receberá muito menos atenção e amor do que realmente necessita.

O pisciano pode tentar concertar as coisas e o outro não verá problema em seguir com amizade, por exemplo. Contudo, a confiança para as pessoas regidas por Peixes na o são reconstruídas facilmente.

Escorpião e Gêmeos

Tanto o escorpiano quanto o geminiano são extremamente inteligentes e conquistam as pessoas. Eles se entusiasmam e fascinam todos com suas histórias e sociabilidade. As pessoas de Gêmeos amam a capacidade do escorpiano de se comprometer e fazer as coisas com tanta paixão.

No entanto, à medida que o relacionamento se desenvolve, o escorpiano ficará cada vez mais irritado ao ver a incapacidade do geminiano de levar as coisas a sério e querer evoluir a relação.

Os escorpianos levam suas responsabilidades muito a sério e não reagem bem quando o geminiano parece desinteressado e despreocupado.