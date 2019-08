Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em agosto

Iniciamos agosto com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Mês de reconciliação consigo mesmo, porque você decide parar de se sabotar e alcançar o sucesso. Seus números da sorte são 07 e 13, com eles você terá a abundância que precisa para iniciar todos os projetos que tem em mente.

Saia para se exercitar ao ar livre, isso vai ajudá-lo a liberar as energias negativas que você acumulou. Em questões de amor, você vai se sentir um pouco pensativo sobre o seu relacionamento, tente analisar a situação com calma e não hesite em pedir conselhos.

Você paga dívidas passadas estará que estar muito atento às oportunidades que lhe são apresentadas para não deixá-las passar. É hora de você gerenciar melhor seu dinheiro e começar a economizar para enfrentar as emergências que surgem.

Touro

Será um mês de decisões radicais e fortes em sua vida pessoal. Uma proposta de emprego atraente pode surgir. Você terá sorte com os números 01 e 30. Não preste muita atenção ao que dizem sobre você, lembre-se: se eles falam, é porque você se faz notar.

Seu signo pode ser explosivo o que às vezes lhe causa problemas, então tente fazer uma terapia para controlar a raiva ou entender melhor sua ira. É preciso mudar o seu modo de pensar.

Você vai para muitas festas durante o mês, mas deve ter cuidado com os vícios como o álcool e excessos. Lembre-se que as consequências vêm depois da diversão e cobrança pode ser complicada. Um amor do signo de Peixes ou Libra retornará no meio do mês.

Gêmeos

Você deve deixar de ser tão indeciso, lembre-se que muitas oportunidades escaparam de suas mãos por ignorar seu instinto e intuição. As discussões no relacionamento podem acontecer por atitudes possessivas, então tente relaxar.

Você vai viajar. Tente não se envolver na fofoca de outras pessoas e reserve sua opinião para si mesmo. Haverá mudanças radicais em seu trabalho, mas você deve estar calmo e continuar dando o seu melhor.

Os solteiros terão um amor muito intenso pelo signo de Aquário, Touro ou Escorpião. Você terá sorte com os números 08 e 32. No meio do mês, você assinará contratos importantes.

Câncer

Fase de sucessos e conquistas pessoais. Você decide se reinventar de todas as maneiras e focar em objetivos. Tenha cuidado da inveja e má energia das pessoas que trabalham com você. Aqueles que têm um parceiro falarão sobre ficar noivos ou se casar.

Aqueles que são solteiros terão dois amores muito intensos do signo de Sagitário ou Áries. Bom momento para iniciar um negócio ou fechar contratos importantes.

Cuide bem da sua pele e não hesite em procurar especialistas em casos de problemas. Seus números da sorte são 06 e 19. Seja responsável com suas despesas e tente não comprar nada para pagar em longo prazo durante este mês.

Leão

Agosto é o seu mês de melhoria pessoal e sorte em questões de trabalho. Se você planeja fazer um empréstimo bancário para a compra de imóveis, este é o momento ideal para fazê-lo. Em questões de saúde, você deve cuidar de problemas relacionados a uma infecção.

Você pode fazer uma viagem por motivos de trabalho ou férias. Pense em ter um parceiro e evite vários amores ao mesmo tempo para que sua energia flua melhor nesta fase de crescimento.

Tente ficar mais emocionalmente estável. Seus números com a melhor energia são 20 e 21. A fertilidade das leoninas estará em alta.

Virgem

Mudanças radicais estão se aproximando em sua vida. Você tem um caráter forte e teimoso que precisa ser trabalhado com mais equilíbrio.

Neste mês você tem uma oportunidade de trabalho e crescimento econômico. Evite brigas com sua família, as energias em sua casa devem fluir melhor. Seu ponto fraco em questões de saúde são a pressão alta.

Você vai desfrutar de sorte no meio do mês e será com os números 19 e 23. Tente usar roupas vermelhas para atrair boas energias.

Você vai passar por algumas dúvidas na vida amorosa. Lembre-se que você não deve estar com ninguém por comodidade e se acha que deve terminar o relacionamento não se sinta culpado. Os solteiros serão muito compatíveis com Escorpião e Capricórnio.

Libra

Você vai crescer muito em assuntos pessoais durante este mês. Por isso deve fazer uma meditação e aproveitar para refletir. É hora de pensar sobre a sua vida e futuro.

Aproveite todas as oportunidades apresentadas a você para melhorar seu ambiente de trabalho e econômico. Os solteiros terão muita compatibilidade com Áries e Aquário; você só tem que se abrir para amor.

Você terá sorte com os números 08 e 26. Use mais cor amarela para fortalecer sua energia.

Escorpião

Você terá um mês repleto de boas notícias, mas não deve se importar com inveja ou comentários ruins. Seja mais paciente e tolerante.

Desafios podem chegar ao trabalho, mas outras satisfações ajudarão a superar. Seus números da sorte são 00 e 33. Em questões de saúde seu ponto fraco será o estresse e os problemas respiratórios.

Aqueles que têm um relacionamento romântico vão falar sobre dar um passo importante. Os solteiros podem ter um mês de aventuras com pessoas diferentes e interessantes.

Você vê documentos para viajar em breve. Serão dias agitados e você conhecerá pessoas importantes. É hora de pensar no futuro.

Sagitário

Mês perfeito para se reinventar completamente e deixar todo o negativo para trás. Você receberá propostas de trabalho que lhe trarão muitos lucros. Cuide do estômago ou dos problemas intestinais tentando uma melhor alimentação.

Você recebe um convite para viajar neste mês com seu parceiro. Os solteiros terão dias de muitas conquistas, mas nada sério, então tente não se apegar.

Os comprometidos ​​terão alguns problemas por causa do ciúme. Seus números da sorte serão 07 e 88, combine-os com sua data de aniversário para atrair ainda mais êxito. Use mais a cor amarela para atrair boas vibrações.

Capricórnio

Você vai passar por dúvidas em questões do amor. Por isso, se você não quiser continuar com o relacionamento, é melhor terminá-lo o mais pacificamente quanto possível. Será um mês repleto de novos desafios no local de trabalho e muitos deles serão positivos para sua carreira.

Você é muito inteligente, mas precisa ser mais cuidadoso ao assinar contratos. Você estará muito propenso à inveja este mês, então tenha cuidado com o que diz e para quem diz.

Seu ponto fraco em questões de saúde será o estresse, por isso, tente se concentrar no exercício ou atividades que ajudem a liberar a tensão acumulada e as más energias que afetam você. Seus números da sorte são 05 e 27. Tente se vestir com cores claras para atrair boa energia.

Aquário

Seu signo será cercado por muita energia mística e força espiritual, que trará para sua vida pessoas que o ajudarão muito em tudo relacionado a novos projetos e felicidade.

O solteiro pode conhecer um amor de Libra, Peixes ou Câncer. É hora de pensar no futuro e na estabilidade que você deseja.

Bom momento para alterar a aparência sem medo e se sentir mais seguro de si. Em questões de saúde, você deve tomar cuidado com infecções estomacais.

Boa energia fluirá para assinaturas de contrato ou processos. Você terá sorte no meio do mês com os números 22 e 27. Use mais a cor vermelha.

Peixes

Agosto será um mês de muito crescimento pessoal e profissional, mas lembre-se de ter cuidado com a energia ruim ou com fofocas ao seu redor.

Cuidado com os problemas do sistema nervoso ou hormônios. Você terá sorte com os números 08 e 33, apenas tente não falar muito sobre sua boa sorte para não gerar inveja. Aqueles que têm um parceiro permanecerão muito apaixonados.

Aqueles que são solteiros terão dois amores ao mesmo tempo; seu signo é muito compatível com Virgem e Libra.

Tenha uma vida mais saudável e lembre-se que a constância levará ao sucesso. Se prepare para assinaturas de contrato muito importantes.