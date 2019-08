Conheça os sintomas da deficiência de vitamina C e saiba o que comer para evita-la

Um dos nutrientes mais importantes para o funcionamento do corpo é a vitamina C, e não só porque protege dos resfriados, ela é essencial par a saúde e para a reparação de diversos tecidos do corpo, incluindo a pele, ossos, dentes e cartilagem.

“A falta persistente de Vitamina C na dieta pode levar a uma condição chamada escorbuto. Os sintomas incluem formação de hematomas muito facilmente, hemorragias e dores articulares e nos músculos”, explica a respeito o portal Patient.

Ela também é chamada de acido ascórbico, e o corpo pode cria-la, mas não o suficiente, portanto é necessário ingeri-la na dieta. A vitamina C é um dos precursores do colágeno, auxilia na absorção de cálcio, e de diversos tecidos, como pele, ligamentos tendões e dentes.

Sintomas da deficiência de Vitamina C

Os primeiros sintomas tendem a ser:

Cansaço e debilidade

Dores musculares e articulares

Formação de hematomas com facilidade

Manchas que parecem hematomas pequenos

Outros sintomas podem incluir:

Pele seca

Inchaço e descoloração das gengivas

Sangramentos inesperados das gengivas

Hemorragias nasais

Má cicatrização de feridas

Problemas para combater infecções

Hemorragias nas articulações, causando severas dores articulares

Mudanças nos ossos

Perde dos dentes

Perda de peso

Se a condição não é tratada, a deficiência de Vitamina C também pode provocar dificuldade para respirar, problemas nervosos, febres e convulsões.

Para melhorar os níveis de vitamina C pode agregar à dieta frutas cítricas como laranjas, limões e tangerinas, assim como morangos, framboesas, melão, melancia e kiwi. Outros vegetais como espinafre, pimentões verde e vermelho, tomate, couve-flor, repolho, brócolis também são ótimas fontes.