As combinações de signos que podem se desentender muito quando convivem

Alguns signos do zodíaco podem até chegar a se dar bem um dia, mas tendem a ter uma convivência que não é nada fácil e pode gerar muitos desentendimentos.

Confira quais são:

Áries e Touro

A teimosia destes dois signos pode fazê-los brigar bastante. O ariano e o taurino são dos signos que não admitem que o outro ganhe uma discussão e são orgulhosos demais para abaixar a cabeça a deixar para lá. Ambos podem lutar pelo poder.

Gêmeos e Virgem

A relação entre esses dois pode ser bem complexa no quesito convivência e entendimento devido as grandes diferenças na personalidade. Enquanto um é mais despreocupado e instável, o outro buscar manter tudo em ordem e acata as regras. Ambos podem se tratar de maneira tóxica e sem consideração.

Câncer e Aquário

Enquanto um está sempre levando os sentimentos e emoções em conta, o outro prefere manter distância de questões emocionais e tratar tudo de forma mais lógica. Desta maneira, o canceriano e o aquariano podem trocar farpas e se machucar bastante, além de ter dificuldade de confiar um no outro.

Leão e Escorpião

Ambos são muito parecidos em grandeza, poder, personalidades fortes e suas energias tendem a bater de frente. Pode sair faíscas constantemente na convivência destes signos, que disputam o controle e tendem a dramatizar as situações.

Libra e Capricórnio

Ambos farão o que querem e quando querem, mas tendem a tomar decisões muito diferentes e que podem colidir em termos de interesses. A comunicação também é pouco efetiva, porque nenhum dos dois se preocupa com o que o outro pensa, pois sabem que são muito diferentes e sempre alguém precisa ceder ou fica menos feliz.

Sagitário e Peixes

Enquanto o pisciano precisa de conexões profundas para confiar, o sagitariano gosta de relações leves e não se cobra em criar laços emocionais com ninguém. Esta combinação pode demorar bastante para entender e criar empatia um pelo o outro, mas quando o fazem consegue se conectarem de maneira importante.