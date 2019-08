Game The Church in the Darkness estará disponível nesta sexta-feira para PlayStation 4

O game – The Church in the Darkness – estará disponível nesta sexta-feira (2) para console PlayStation 4.

Liberado para os jogadores na versão digital, algumas informações sobre o game foram divulgadas pela Sony em comunicado.

“O ano é 1977. Seu sobrinho se juntou à um culto religioso e se mudou com eles para a selva Sul Americana para fundar Freedom Town”.

“Cabe à você se infiltrar na comunidade e decidir se precisa salvá-lo. Trata-se de uma utopia socialista, uma prisão opressora ou pior?”, revela a descrição.

Reprodução

Madden NFL 20

O título Madden NFL 20 também será liberado nesta sexta para PS4. “Seja o rosto da nova franquia NFL, onde as suas decisões importam em sua jornada para se tornar um Superstar da NFL”.

“Crie seu próprio QUarterback na faculdade. As National Championship Playoffs e a NFL se juntam na NFL Draft, revela a descrição do game.

